A Ortona la 65ma edizione del Premio Basilio Cascella: ecco quando

L’esposizione sarà allestita presso la sede Atlantide dallì11 dicembre all’8 gennaio; più di 20 le opere esposte

ORTONA – Torna il Premio Basilio Cascella, dal 1955 uno dei Premi d’Arte tra i più prestigiosi d’Italia.

L’esposizione sarà su prenotazione, e ospiterà le opere fotografiche e pittoriche di più di 20 talenti delle arti visive, finalisti della LXV edizione 2021 e sarà allestita presso la sede Atlantide ad Ortona (CH) e parteciperà alla 17^ Giornata del Contemporaneo promossa da AMACI.

In contemporanea sarà presente anche una esposizione on line al sito www.premiocascella.it, dove saranno visibili anche le opere fuori concorso.

La premiazione si terrà l’8 gennaio 2021 e sarà possibile parteciparvi prenotandosi tramite il sito www.premiocascella.it. Per l’occasione verranno premiate anche le vincitrici dell’edizione 2020, in cui non si è potuto celebrare l’evento in presenza, e verranno presentati i cataloghi della precedente LXIV edizione e dell’attuale LXV.

Sede: Spazio Atlantide – via Giudea 25, Ortona (CH).

Periodo: dal 11 dicembre 2021 al 8 gennaio 2022.

Prenotazioni: https://bit.ly/3kJvCKB

A cura di: Associazione Culturale Atlantide.

Autori:

FOTOGRAFIA: Ilaria De Bona, Francesca De Pieri, Silvia Morgana Di Federico, Franco Ferro, Annalisa Gatti, Davide Gualtieri, Annalisa Lenzi, Barbara Leoni, Nicola Marongiu, Paola Rizzi.

FUORI CONCORSO: Noemi Comi, Davide Di Fonzo, Claudio Dell’Osa, Carlo Ferrara, Veronica Liuzzi, MC 2.8 (Maria Chiara Maffi – Chiara Giancamilli), Vanni Pandolfi, Alessandro Passerini, Isabella Quaranta, Marcello Vigoni.

PITTURA: Giovanna Bartoli, Julien Bertolin, Luca Bongiorni, Luigina Luzii, Teresa Luzii, Jara Marzulli, Lan Tung, Luisa Valenzano, Giorgia Vichi, Nadia Vola.

FUORI CONCORSO: Ornella Di Profio, Tonia Erbino, Marco Formigoni, Carlotta Morucchio, Maurizio Rapiti.