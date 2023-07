Premio Argos “Buone Azioni” in Campidoglio a Corrado Oddi

“Per aver collaborato con passione e amore alle attività solidali, di sostegno, inclusione e aggregazione promosse dai volontari ARGOS”

ROMA – L’attore e regista Corrado Oddi ha ricevuto a Roma il premio “per aver collaborato con passione e amore alle attività solidali, di sostegno, inclusione e aggregazione promosse dai volontari dell’Associazione ARGOS Forze di Polizia”. La cerimonia di premiazione si è svolta lo scorso 17 luglio nella Sala del Carroccio del Palazzo Senatorio al Campidoglio, nell’ambito della conferenza dal tema “Lo sport come mezzo nel percorso delle buone azioni”, promossa dalla Presidenza Nazionale Associazione Argos Forze di Polizia, nelle persone del Presidente Gianluca Guerrisi e del Vicepresidente Fausto Zilli.

Nel corso della conferenza, di cui Corrado Oddi era testimonial, è stato prima proiettato uno showreel dell’attore, noto per aver interpretato il ruolo principale del Giudice Giovanni Falcone nel docufilm RAI dedicato al Magistrato antimafia ma anche per aver partecipato, tra l’altro, ad alcune tra le fiction italiane più famose (Carabinieri 6, Squadra antimafia 6, Romanzo siciliano, Il paradiso delle signore 2), a “L’allenatore nel pallone 2” al fianco di Lino Banfi e, ultimamente, al dating show di TV8 condotto da Caterina Balivo.

Poi, prima di ricevere il premio, Oddi ha letto ad alta voce una poesia di Alessandro Manzoni, “Regala ciò che non hai”. Un inno all’importanza dell’altruismo (“Occupati dei guai, dei problemi/del tuo prossimo/Prenditi cura degli affanni/delle esigenze di chi ti sta vicino/ Regala agli altri la luce che non hai/ la forza che non possiedi/ la speranza che senti vacillare in te/ la fiducia di cui sei privo/ […] Produci serenità…”), del dare incondizionatamente, perché “Ti accorgerai che la gioia a poco a poco entrerà in te,/ invaderà il tuo essere,/ diventerà veramente tua nella misura/in cui l’avrai regalata agli altri”. In perfetta linea con la tematica della solidarietà, cui la conferenza è stata dedicata.

All’evento hanno partecipato ospiti illustri, tra i quali il Prefetto Francesco Tagliente, il Presidente del CONI Lazio Riccardo Viola, il Direttore RAI per la Sostenibilità Roberto Natale e la voce storica del programma RAI “Tutto il calcio minuto per minuto” Ezio Luzzi.