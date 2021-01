Pratola Peligna, rimborso spese libri di testo: chi può fare domanda

Gli studenti di medie e superiori appartenenti a famiglie con ISEE non superiore a 15.493,71 euro potranno fare domanda entro il 15 marzo

PRATOLA PELIGNA – Le famiglie interessate ad ottenere il rimborso delle spese per i libri di testo dell’anno scolastico 2020/21 possono presentare la domanda entro il 15 marzo prossimo.

È stato infatti pubblicato l’avviso rivolto agli studenti residenti nel Comune di Pratola Peligna, frequentanti una delle classi della scuola secondaria di 1° e 2° grado (medie e superiori) nell’anno scolastico in corso e appartenenti a famiglie con un reddito ISEE non superiore a 15.493,71 euro.

Con le risorse regionali dedicate, saranno rimborsate esclusivamente le spese sostenute per l’acquisto di libri di testo comprovate da scontrini, ricevute fiscali, fatture ecc.

Il modulo per presentare la domanda è disponibile sulla pagina principale del sito dell’ente, all’indirizzo www.comune.pratolapeligna.aq.it .

Sulla stessa pagina è riportato l’avviso con l’indicazione dei documenti da allegare alla domanda, che deve essere presentata in carta semplice, per la sola via telematica, all’indirizzo email: protocollo@pec.comune.pratolapeligna.aq.it.

Tale casella di posta elettronica è abilitata a ricevere anche da indirizzi di posta ordinaria. Sull’oggetto della email bisogna scrivere “Domanda per rimborso libri di testo a.s. 2020 2021”.Tutta la documentazione deve essere trasmessa in formato pdf.

Per le informazioni necessarie è possibile chiamare al numero telefonico 0864/274141 int. 4 o inviare una emai agli indirizzi: alessandra.visconti@comune.pratolapeligna.aq.it e servizisociali@comune.pratolapeligna.aq.it.