Martinsicuro, intervento di ripiantumazione sul lungomare

MARTINSICURO – Sul lungomare di Martinsicuro e a Villa Rosa sul tratto di passeggiata lato mare, nei giorni scorsi, sono state ripiantumate 70 tamerici. I tratti interessati sono stati i seguenti: da via dei Pini a via Amalfi e da via Fregene fino al lungomare sud-Vibrata.

La ripiantumazione si é resa necessaria perché nel corso degli anni alcune tamerici si erano deteriorate e conseguentemente erano rimosse.

Il Sindaco Vagnoni ha fatto sapere che all’intervento dei giorni scorsi ne seguiranno altri in tutto il territorio attraverso una costante previsione di fondi in bilancio per future e nuove piantumazioni da effettuare anche in altre parti del territorio comunale.