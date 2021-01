Martinsicuro, contributi per le scietà sportive: come fare domanda

I soggetti che hanno interrotto l’attività per le restrizioni imposte dall’emergenza Coronavirus potranno fare domanda entro il 29 gennaio

MARTINSICURO – Il Comune di Martinsicuro riconosce il ruolo fondamentale dei soggetti pubblici e privati che operano nel settore della promozione della pratica sportiva. A tale scopo concede appositi contributi alle associazioni sportive, che hanno sede legale nel Comune di Martinsicuro, finalizzati al sostegno delle loro attività.

Per l’anno 2020 le risorse che il Comune di Martinsicuro intende destinare a contributi saranno finalizzate in parte al sostegno di tutte le attività sportive individuali e di squadra ed in parte a quelle attività sportive che hanno subito un’interruzione a seguito delle restrizioni imposte dall’emergenza epidemiologica.

L’adesione al presente avviso non impegna l’Amministrazione Comunale all’attribuzione dei contributi in oggetto.

I soggetti che intendono accedere ai contributi previsti devono presentare domanda esclusivamente mediante invio al seguente indirizzo PEC: protocollo.martinsicuro@pec.it entro e non oltre le ore 13,00 del 29.01.2021.

Alla richiesta di contributo da inoltrare dovrà essere allegata la documentazione ivi indicata.

Tutta la documentazione è scaricabile on line sul sito del Comune di Martinsicuro (http://www.comune.martinsicuro.te.it/)

La presentazione delle domande non costituisce di per sè titolo per ottenere benefici e non vincola in alcun modo il Comune.

Entro 60 giorni dal termine di presentazione delle domande sarà deliberato l’eventuale contributo assegnato al richiedente.

Le domande presentate, una volta ottenuto il parere di conformità del Responsabile competente, saranno sottoposte al vaglio dell’Amministrazione Comunale che fisserà il contributo da assegnare. La valutazione sarà orientata secondo i seguenti criteri stabiliti con Deliberazione di Giunta Comunale n. 154 del 15.12.2020.

Il Comune precisa che:

a) la quota pari al 60 % dell’intero ammontare verrà destinata per la gestione ordinaria delle attività e verrà ripartita in base al numero di atleti tesserati al 30 ottobre 2020;

b) la restante quota pari al 40 % dell’intero ammontare verrà destinata a sostegno della ripresa delle attività sportive e verrà ripartita in parti uguali tra i soggetti aventi diritto che a seguito di provvedimenti statali o chiusura degli impianti da parte dell’Ente abbiano subito un’interruzione delle attività di almeno 120 giorni, non consecutivi, nel corso dell’anno 2020;

I soggetti che accederanno eventualmente ai contributi di cui al punto a) potranno anche poi ottenere il contributo di cui al punto b).