É nato “Il pranzo e servito”, il sito per fare la miglior spesa e risparmiare

L’AQUILA – É nato “Il pranzo è servito”, il nuovo sito web tutto aquilano che ha l’obiettivo di creare una vita quotidiana migliore per la maggioranza delle persone. Fare la spesa in maniera consapevole, sapere cosa comprare e come cucinarlo è il primo passo verso il risparmio: il sito ci aiuterà a scoprire come si fa.

A partire dal 5 novembre, il portale offrirà consulenze online e telefoniche con tanti consigli. Il servizio sarà gratuito fino al 31 dicembre. Ci sarà lo Chef Matteo, lo chef di riferimento al quale poter chiedere suggerimenti su come organizzare il proprio frigo e la propria dispensa; ci arà anche lo Sportivo Francesco, che con l’aiuto del suo amico nutrizionista, ha seguito con notevoli risultati un giusto percorso alimentare.

Prossimo alla Laurea in Scienze Motorie, ha le giuste capacità poter supportare, assieme al Dott. A. Colamartino, il nostro progetto. Ci sarà la Mamma Anna, una donna impegnata nel lavoro, mamma e moglie. Le sue giornate sono intense e stancanti se si pensa agli impegni personali e alle necessità pratiche ed economiche della famiglia.

Il Consulente Finanziario sarà Simone, un ragazzo della nuova generazione che, come tanti, ha sempre dovuto tenere i conti per arrivare a fine mese. Da qui la sua passione per l’economia e finanza e tutto ciò che è ricerca dei dati. Oggi è consulente nel team per la pianificazione o ripianificazione dei budget familiari.

Alessandro, invece, socio di un noto ristorante aquilano è comproprietario di più aziende tra le quali You Get Back s.r.l.s, rappresenterà la parte logistica del gruppo curando in maniera dettagliata e scrupolosa la consegna finale di ogni singolo prodotto, spesa o cibo che sia

La versione beta del sito è visitabile all’indirizzo https://www.ilpranzoeservito.life/.