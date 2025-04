Poste Italiane: in Abruzzo nuovi webinar gratuiti di educazione finanziaria

REGIONE – Anche questa settimana Poste Italiane mette a disposizione dei cittadini abruzzesi, in modalità webinar, una serie di incontri interattivi su varie tematiche utili a migliorare conoscenze e competenze in ambito economico-finanziario.

Si inizia domani, martedì 15 aprile, con un doppio appuntamento: alle ore 10 sul tema “Il risparmio e gli investimenti” e alle ore 16 sul tema “Il passaggio generazionale”. Nella giornata saranno forniti utili suggerimenti su come gestire al meglio risparmi e investimenti e raggiungere così il proprio benessere finanziario e su come pianificare il proprio passaggio generazionale per essere dei “buoni antenati”.

Giovedì 17 aprile sempre due appuntamenti alle ore 10 e alle ore 16 (con sottotitoli e interprete LIS) ma tema diverso: “Il Welfare, il diritto al benessere”. Nel corso dei due appuntamenti i relatori condivideranno con i partecipanti utili suggerimenti per comprendere quali sono i soggetti pubblici e privati che possono contribuire, attraverso il welfare, al benessere finanziario personale e collettivo.

Questi incontri, promossi da Poste Italiane, hanno l’obiettivo di diffondere una cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale, aiutando giovani e adulti a compiere scelte consapevoli in linea con gli obiettivi personali e familiari.

Per partecipare gratuitamente basta collegarsi su https://www.posteitaliane.it/educazione-finanziaria/eventi alla pagina web di Educazione Finanziaria, nella sezione sostenibilità del sito istituzionale www.posteitaliane.it, scegliere la tematica di interesse e registrarsi. All’interno del sito sono disponibili, inoltre, molteplici contenuti multimediali fruibili da tutti, come ad esempio, la sezione “Convegni web svolti” contenente la registrazione di tutti i convegni web finora svolti, su tante tematiche interessanti e utili per accrescere la propria consapevolezza finanziaria, da guardare dove e quando vuoi.

L’iniziativa si muove nel segno della tradizionale attenzione di Poste Italiane alle esigenze dei cittadini e in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile che aderisce ai principi internazionali ESG, promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.