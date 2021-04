Poste Italiane, chiuso temporaneamente un ufficio di Francavilla al Mare

Dal 26 aprile non sarà operativo l’ufficio di Via Duca degli Abruzzi. Potenziato l’orario di apertura della sede di Rione Alcione

CHIETI – Poste Italiane, a partire da lunedì 26 aprile, ha disposto l’interruzione temporanea dell’operatività dell’ufficio postale di Francavilla al Mare (via Duca degli Abruzzi).

Tale misura di carattere preventivo è stata imposta dal progressivo aggravarsi delle condizioni di degrado dell’area confinante di non pertinenza e proprietà aziendale che, oltre a determinare nel tempo danni di varia entità su diverse parti strutturali dell’edificio che ospita l’ufficio postale e frequenti interruzioni del servizio, non consentono il rispetto degli standard di sicurezza che l’Azienda è tenuta a garantire.

L’ufficio postale di via Duca degli Abruzzi, pertanto, tornerà operativo non appena saranno effettuate le opere di bonifica e messa in sicurezza dell’area esterna in questione.

Durante il periodo di chiusura, al fine di limitare i disagi per i cittadini, Poste Italiane ha predisposto il potenziamento dell’orario di apertura della sede di Francavilla al Mare Rione Alcione (via Maiella), che da lunedì 26 aprile sarà disponibile con orario continuato dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 (il sabato fino alle 12.35). Presso l’ufficio postale di Rione Alcione, inoltre, sarà disponibile uno sportello dedicato esclusivamente alla clientela di via Duca degli Abruzzi, abilitato a tutte le operazioni postali e finanziarie, comprese quelle “radicate” e il ritiro di pacchi e corrispondenza non consegnati per assenza del destinatario, normalmente in giacenza presso la sede di via Duca degli Abruzzi.

Si ricorda che sul territorio comunale sono a disposizione anche l’ufficio postale di Francavilla al Mare 1 (via Adriatica Sud), dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 (il sabato fino alle 12.45), e l’ufficio postale di Francavilla al Mare Rione Foro (contrada Foro), dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 (il sabato fino alle 12.35).

Poste Italiane coglie l’occasione per comunicare che anche per le pensioni del mese di maggio è stato disposto il pagamento anticipato, a partire dal 26 aprile. I pensionati abituali dell’ufficio postale di via Duca degli Abruzzi potranno pertanto prelevare i contanti da tutti gli ATM Postamat operativi sul territorio, senza la necessità di recarsi allo sportello, oppure in qualsiasi ufficio postale secondo un ordine alfabetico. Nel comune di Francavilla al Mare saranno regolarmente operativi per i prelievi e tutte le operazioni disponibili gli ATM Postamat collocati negli uffici postali di Francavilla al Mare Rione Alcione e Francavilla al Mare Rione Foro.