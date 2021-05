Post sisma, realizzati i progetti finanziati da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil

Legnini: “E’ un grande atto di solidarietà che ci aiuta concretamente a far ripartire questi territori, così duramente colpiti dal terremoto”

L’AQUILA – Il commento del Commissario Straordinario Giovanni Legnini sulla realizzazione dei progetti realizzati con fondi imprese – lavoratori: “Apprendo con piacere che tra pochi giorni, ad Acquasanta Terme (Ascoli Piceno), si concluderà l’ultimo dei 130 progetti nel cratere sisma 2016 finanziati da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil con la raccolta di fondi, oltre 7 milioni di euro, presso lavoratori ed imprese, che desidero ringraziare in modo molto sentito. E’ un grande atto di solidarietà che ci aiuta concretamente a far ripartire questi territori, così duramente colpiti dal terremoto. E’ molto positivo che questi progetti, che hanno riguardato il rilancio dell’impresa e dell’occupazione, il miglioramento della qualità della vita e la lotta allo spopolamento, abbiano consentito la creazione ed il consolidamento di numerosi posti di lavoro, il miglior contributo per assicurare nuove prospettive di sviluppo”.