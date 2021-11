Porto Potenza Picena – Futura Volley Teramo 1-3: la cronaca

L’inarrestabile LG Umby Racing Futura Volley Teramo non sbaglia un colpo, ennesima vittoria al PalaPrincipi di Porto Potenza Picena

TERAMO – La Futura Volley porta a casa la quinta giornata del girone di andata. Le ragazze della coach Marcela Cozo lottano fino all’ultimo minuto per conquistare i tre punti contro le avversarie della Farmacia Casciotti V.MC.

Ottimo ritorno in campo dopo il riposo nella quarta giornata di campionato; infatti, il primo set vede trionfare le ragazze, che concludono la prima frazione con un punteggio di 18-25. Le atlete della LG Umby Racing Futura Volley Teramo inarrestabili e con tanta tenacia, volendo portare a casa altri tre punti, giocano un fantastico secondo set vincendo questa seconda parte di gara 18-25. Dopo due magnifici set, che portano il palazzetto in visibilio, nel terzo, le ragazze teramane cedono il passo alle atlete della Frmacia Cosciotti V.MC. con un punteggio di 25-17. Non basta così poco per scoraggiare le atlete biancorosse che riprendono in mano la partita e vincono il quarto set con un gioco e una collaborazione strabiliante, fermando il tabellone sul 13-25.

La Futura Volley Teramo vince la partita e ottiene la quarta vittoria consecutiva. Le ragazze sono state ottime nel rimontare con una ripresa da grande squadra, regalando al pubblico marchigiano una partita impeccabile. Conclusa la quinta giornata, con quattro vittorie e un riposo, la formazione teramana si stabilisce al secondo posto in classifica.

Tutto pronto per affrontare la prima partita, con la tifoseria teramana, in casa in programma domenica 21/11/2021 alle ore 17:30 nel Palacquaviva.

Foto di repertorio