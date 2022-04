Porto Pescara, intervento per valorizzare il mondo della pesca

Finanziato dal bando Feamp-Regione Abruzzo per la manutenzione delle banchine nord e sud, la costruzione di una struttura per i pescatori e di una pensilina per i “retieri”

PESCARA – Un intervento per valorizzare il mondo della pesca del porto di Pescara. Si sono appena conclusi i lavori realizzati dall’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale con un progetto finanziato dal bando Feamp-Regione Abruzzo.

Con il progetto Adsp, sostenuto con 444.200 euro, sono stati effettuati la manutenzione ordinaria e straordinaria delle banchine nord e sud del bacino di Pescara, la costruzione di una struttura per i pescatori e di una pensilina per i “retieri”, gli addetti alla riparazione delle reti da pesca. Fra le azioni del progetto ci sono stati anche la fornitura e l’installazione di parabordi d’ormeggio in gomma, la costruzione di due blocchi per i servizi igienici, nella sponda nord e nella sponda sud, e di un impianto per la raccolta, il trattamento e il conferimento nella fognatura delle acque reflue di lavaggio del pescato delle banchine nord e sud. L’Autorità di sistema portuale ha anche curato il rifacimento delle pavimentazioni esistenti, delle asfaltature e dei lastricati in pietra, con il ripristino delle opere accessorie (bitte, cordoli, dissuasori).

“Siamo consapevoli delle necessità strutturali del porto di Pescara – afferma il presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale, Vincenzo Garofalo -, con la struttura Adsp, Regione Abruzzo e Comune di Pescara stiamo lavorando in maniera coordinata per migliorare l’efficienza di tutto lo scalo. Un obiettivo che comprende anche la valorizzazione dell’operatività del settore della pesca, scopo principale di questo progetto appena concluso che è stato sollecitato e richiesto all’Autorità di sistema portuale da parte degli stessi operatori”.