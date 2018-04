Porto di Ortona: al via la stagione 2018 delle crociere

Saranno 19 le toccate delle navi Artemis e Arethusa, per l’agenzia marittima Ranalli, nel tratto Pesaro-Ortona-Termoli

ORTONA – Il debutto della stagione 2018 delle crociere nel porto di Ortona è affidato alla nave Artemis. Il primo approdo sarà sabato 7 aprile, alle 7.30, con arrivo da Pesaro e destinazione Termoli. Il porto di Ortona è anche quest’anno inserito nell’itinerario che da Venezia arriva a La Valletta, capitale di Malta, passando per Ravenna, Rimini, Pesaro, Ortona, Termoli, Monopoli, Otranto e Roccella Ionica.

Da sabato prossimo fino al 3 novembre saranno 19 le toccate del programma delle crociere ad Ortona, gestito dall’agenzia marittima Ranalli, quest’anno affidato a due navi, la Artemis e l’Arethusa della compagnia Grand Circle Cruise Line, con un buon incremento di approdi rispetto al 2017 quando furono 11.

I passeggeri delle crociere visiteranno la città di Ortona, la sua Basilica di San Tommaso e il Castello Aragonese. Ai crocieristi sarà, inoltre, riservata una vera esperienza del modo di vivere italiano: dopo aver trascorso del tempo libero a spasso per la città, saranno accolti dalle famiglie del posto per pranzare e gustare i prodotti tipici del luogo. La partenza della nave per Termoli è prevista alle 23.45. La prossima nave da crociera, l’Arethusa, sarà ad Ortona il 5 maggio.

“Sono piccole navi da crociera per un turismo di qualità – commenta il presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale, Rodolfo Giampieri -, l’aumento del numero delle toccate è un segnale più che positivo dell’interesse per la bellezza di questi luoghi e per l’apprezzamento dei servizi portuali offerti alle compagnie. Il nostro obiettivo è continuare ad agevolare la crescita degli approdi, in un’ottica di sistema, valorizzando il territorio. Fondamentale sarà l’impegno della comunità locale nel suo complesso per fare in modo che i crocieristi decidano di tornare da turisti”.