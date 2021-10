Ponte di Ognissanti a Chieti: uffici aperti, navetta e modifiche alla viabilità

Sindaco, assessore Rispoli e consigliera Giannini: “Sicurezza, accoglienza e mobilità per agevolare le visite ai propri cari che riposano lì”

CHIETI – Sosta, controlli, navette e uffici aperti al cimitero cittadino in occasione delle celebrazioni in onore dei defunti. Gli uffici resteranno aperti già domani, sabato 30 ottobre, nonché domenica 31 e lunedì 1° novembre per l’accoglienza ai visitatori, anche per informazioni e supporto a quanti andranno in visita ai propri cari che riposano nel territorio comunale. Si tumula in via eccezionale anche sabato 30 ottobre.

“Abbiamo voluto il nostro cimitero aperto e migliorato anche l’accessibilità per i visitatori, affinché non ci fossero disagi di nessun genere a quanti andranno a fare visita ai propri cari – così il sindaco Diego Ferrara con l’assessore Stefano Rispoli e la delegata ai Cimiteri Alberta Giannini – Già da domani non sarà possibile recarsi con le auto private dentro i viali della struttura, come di consueto è vietato l’accesso, ma sarà a disposizione il bus navetta che dall’ingresso del cimitero nuovo, vicino alla palazzina servizi, farà corse a ciclo continuo dalle ore 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30. In questi giorni, grazie agli addetti di Teate Servizi e Formula Ambiente, si è provveduto alla pulizia e riassetto dell’area, che è stata anche fornita di arredi floreali. Sul fronte sicurezza, abbiamo fermato i lavori di ripristino di alcune colombaie che erano partiti nelle scorse settimane, per consentire alle persone di muoversi in sicurezza e liberamente, gli interventi riprenderanno il prossimo 3 novembre. E al fine che nessun disagio o rischio si manifesti a turbare questi giorni così particolari, la Polizia Municipale sovrintenderà i controlli nell’area cimiteriale, al fine di evitare furti, borseggi e visite sgradite alle tombe. Oltre a stalli di sosta per disabili, abbiamo anche posizionato 5 bagni chimici di cui uno per disabili, all’interno del perimetro, facilmente raggiungibili e praticabili. Oltre alle visite, come tutti gli anni il 1° novembre si svolgerà la messa al Sacrario Militare, un momento di raccolta per la città e per le celebrazioni legate a questo periodo”.

L’ordinanza per la mobilità prevede:

1) L’istituzione del divieto di sosta con rimozione in via Padre Alessandro Valignani nel tratto compreso tra il civico 100 e l’intersezione con via Boschetto, sul lato destro in direzione piazzale Sant’Anna per i giorni 31 ottobre 1° novembre, dalle ore 7 alle ore 17 di ciascun giorno, al fine di consentire le occupazioni;

2) L’istituzione del divieto di sosta con rimozione dalle ore 8:00 del giorno 30 ottobre alle ore 18:00 del giorno 2 novembre nei seguenti tratti viari, al fine di consentire un agevole transito pedonale:

– in tutta l’area antistante l’ingresso del cimitero che si affaccia su via Fieramosca, compresa tra l’intersezione con via Fieramosca e il primo cancello;

– In tutta l’area antistante il cancello d’ingresso dell’ala nuova del cimitero e degli uffici cimiteriali, ad eccezione dei soli stalli riservati ai disabili.

3) L’istituzione delle seguenti limitazioni per il giorno 1 novembre 20 21 dalle ore 7:00 alle ore 18:00:

– il senso vietato in via Fieramosca all’intersezione con strada per Villa Magna con conseguente senso unico di marcia veicolare in direzione per piazzale Sant’Anna-Strada per Villa Magna;

– l’obbligo di svolta a sinistra verso Strada per Villa Magna per i veicoli in uscita dalla traversa di via Fieramosca che conduce all’ingressi cimiteriali;

– il senso vietato in via Ferri all’intersezione con via Rossi, con conseguente senso unico di marcia veicolare in direzione piazzale Sant’Anna via d’Aragona;

– l’obbligo di svolta a destra verso del tratto a monte di via Ferri per i veicoli provenienti da via Rapino;

– il divieto di transito veicolare, eccetto residenti, in via Albanese;

– il divieto di sosta con rimozione in via Ianni, per un tratto di 50 metri prima e dopo l’ingresso del cimitero e su entrambi i lati della strada.

Sono inoltre previsti due stalli di sosta provvisori riservati ai disabili in via Ianni in prossimità dell’ingresso del cimitero dalle ore 7:00 del giorno 30 ottobre alle ore 18:00 del 2 novembre, rimozione forzata per tutti gli altri veicoli.