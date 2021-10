Inaugurazione della nuova sala radio di “Teate on Air”: ecco dove e quando

Il 30 ottobre, presso la sede di Chieti Scalo, taglio del nastro nella della sala della Web radio nata per favorire il dialogo tra giovani

CHIETI – Domani, sabato 30 ottobre, alle ore 10.30, si terrà l’inaugurazione con un simbolico taglio del nastro della sala radio “Teate on Air”, la Web Radio nata per favorire il dialogo tra i giovani che nasce dalla collaborazione fra l’associazione Erga Omnes, l’Informagiovani Chieti e gli assessorati all’Innovazione Sociale e alle Politiche Giovanili, ospitata nei locali dell’ex Centro Sociale San Martino, in via Monte Grappa n. 176 a Chieti Scalo.

Saranno presenti il sindaco Diego Ferrara, gli assessori a Innovazione Sociale e Politiche Giovanili, Mara Maretti Manuel Pantalone e, oltre allo staff di Teate On Air e i rappresentanti di tutte le realtà coinvolte.

In collegamento streaming saranno presenti anche gli speaker di Rds: Beppe De Marco e Chiara De Pisa. Al termine ci sarà la consegna dei premi del contest fotografico: “On Air”, che ha coinvolto su Facebook e Instagram varie fasce d’età.