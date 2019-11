“Polo nazionale Esercito”, dal 1° novembre presso la Direzione provinciale INPS di Chieti

CHIETI – Il 31 luglio scorso l’Inps e l’Esercito italiano hanno sottoscritto il Protocollo che prevede la costituzione – dal 1° novembre e nell’ambito della Direzione regionale Abruzzo, presso la Direzione provinciale di Chieti – dello specifico “Polo nazionale Esercito”.

Nella nota di Stefano Caranfa, Responsabile Team Rapporti Istituzionali e Relazioni con il Pubblico dell’Inps, si legge:

L’assunzione delle competenze riguarderà tutti gli assicurati appartenenti all’Esercito che alla data del 1° novembre non risulteranno aver presentato all’Inps domanda di prestazioni pensionistiche, ovvero transiteranno dalla posizione di ausiliaria a quella di riserva, o ai fini del trattamento di fine servizio, cessino dal servizio o presentino domanda di riscatto ai fini Tfs successivamente alla predetta data.

Conseguentemente, rimangono in capo a tutte le altre strutture sul territorio, secondo l’attuale criterio generale di competenza dell’Istituto, la definizione delle domande di pensione e delle altre prestazioni pensionistiche in vigenza, la definizione dei trattamenti di fine servizio, nonché la gestione delle richieste di quantificazione ai fini Tfs, per cessazioni intervenute prima della data di subentro del Polo, la definizione dei riscatti ai fini Tfs, nonché la definizione delle richieste di prestazioni creditizie con data di presentazione all’Inps anteriore alla data di subentro. Resta, inoltre, in carico alle strutture territoriali la gestione delle domande pervenute entro il 31 ottobre, comprese eventuali domande di riesame sulle stesse, nonché delle altre prestazioni non espressamente elencate nel Protocollo.