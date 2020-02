Polo Museale d’Abruzzo: gli appuntamenti di marzo 2020 in Regione

Tutti gli eventi di marzo 2020 in Regione: mostre, visite guidate, attività didattiche, incontri. Sospesa “Una domenica al Museo gratis”

REGIONE – Nel segno della normalità. Così i musei in Abruzzo in questo strano marzo, in cui l’emozione primaria della paura trova una risposta, una reazione, con la cultura, antidoto al rischio dell’immobilità sociale ed economica. E se Dante si ritrova, smarrito anche lui, il buio da sempre entra nell’uomo, in una selva oscura “ che nel pensier rinova la paura”, dipanando l’umanità in tre cantici, a lui il MiBACT il 25 marzo, possibile inizio del viaggio nell’aldilà della Divina Commedia, dedica il primo Dantedì. Ma marzo è anche il mese della nascita e della morte di Gabriele d’Annunzio, amante e guerriero di vita e passioni “Le mille e una notte a Pescara”, mentre si sposta a Sulmona la mostra “I canti della Natura” che richiama nel titolo un’attenzione, non più differibile, per il Paesaggio ed una giusta etica promossa il 14 marzo con varie iniziative a Celano, Sulmona e Chieti nella Giornata dedicata dal Mibact. E poi ancora i laboratori e le visite didattiche: la giornata della donna a Campli, del sonno con le favole della buonanotte a L’Aquila, gli incontri sulle mura, la terra dei Rasna, come gli Etruschi chiamavano se stessi, a Chieti, in un viaggio evocativo, tali sono i percorsi museali, fra tracce e permanenze dell’uomo. Natura, Paesaggi, Territori, osmosi di terra e vita in un ciclo misterioso e meraviglioso, interrotto, ripreso e troppe volte dato per scontato.

Per la I domenica del mese è stata sospesa la gratuità in tutti i musei nazionali che comunque rimarranno aperti al pubblico con la bigliettazione ordinaria

L’AQUILA

MuNDA – MUSEO NAZIONALE D’ABRUZZO – Borgo Rivera

Vicino stazione F.S. – ampio parcheggio gratuito. Orario: 8.30/19.30 tutti i giorni escluso il lunedì. La biglietteria chiude 30 minuti prima. Per info: pm-abr@beniculturali.it; tel. 0862.28420/ 3355964661. Biglietto 4 €, ridotto 2 € . Seguici sul sito facebook!

Mostra: Le mura dell’Aquila. E’ una voce potente quella che arriva dalle mura dell’Aquila, quasi 6 Km di cinta, una delle più grandi d’Italia. Un diaframma, un grembo, all’interno del quale è nata, cresciuta, morta e risorta la città dell’Aquila che dalle sue ceneri, chiamate macerie, si è ancora una volta rialzata. Mura, porte e torri appaiono merlate nel gonfalone di seta di Paolo Cardone, addobbate per il passaggio di Margherita d’Austria, protettive contro Fortebraccio, aperte al passaggio di re Carlo D’Angiò, e qui siamo ai vagiti del 1268, chiuse, poi riaperte, si presentano nella varie piante come un abbraccio, elemento segnico di forte identità civile. E’ la mostra “Le mura dell’Aquila”, ideata da Lucia Arbace e realizzata dal Polo Museale dell’Abruzzo, a svelare il progetto maturato dal ritrovamento nella collezione di Maurizio Pace di ben otto piante della città, alcune rare databili dal tardo XVI al XVIII secolo, e dal fortuito incontro con un appassionato aquilano che ha realizzato con matita, gomma e inchiostro nero, dopo attenti studi su testi storici e sulla cartografia dell’Aquila, una serie di disegni delle mura come verosimilmente potevano apparire tra il 1622 e il 1680, riprodotti in una prospettiva orizzontale in un inedito scroll lungo oltre cinque metri. La mostra, che include anche un video con la ricostruzione 3D della cinta muraria realizzato dalla Creative di Massimiliano Crea. Un percorso non solo cartografico, quindi, all’interno della struttura difensiva, emblema del senso civico della città. Fino al 29 marzo

A latere sono previsti, ogni giovedì alle 17.30, dieci approfondimenti ed iniziative collaterali quali incontri e conferenze a cura delle istituzioni e associazioni cittadine:

Giovedì 5 marzo, 17.30 Ada D’Alessandro Leoni e regine: storia affascinante delle mura in collaborazione con il Rotary Club L’Aquila

Giovedì 12 marzo, ore 17.30 Maria Rita Acone Le mura dell’Aquila da monumento dimenticato a simbolo della città, dalla storia al futuro in collaborazione con l’Archeoclub, sezione dell’Aquila

Giovedì 19 marzo, ore 17.30 Daniela Del Pesco L’Aquila dopo il terremoto del 1703. Le cronache e la ripresa dell’architettura Mercoledì 25 marzo, ore 17.30 per il I Dantedì conferenza su Celestino V a cura di Lucia Arbace

Giovedì 26 marzo, ore 17.30 Cesare Ianni Il ruolo sociale delle mura in collaborazione con l’Associazione Jemo ‘nnanzi

Mostra: Senza polvere. Il ritorno a L’Aquila di opere dai depositi . A dieci anni dal sisma, dopo accurati restauri vengono proposti alle comunità dipinti, sculture e manufatti finora mai esposti a L’Aquila, occasione per aprire una nuova pagina.

ATTIVITÀ DIDATTICHE a cura dell’Associazione D-Munda. Info, costi e prenotazioni obbligatorie cell 348 5616363/ 3245474537 associazionedmunda@gmail.com:

Domenica 1 marzo, ore 11.00 e 17.00 – La città dell’Aquila. Approfondimento, in concomitanza della nuova mostra nel MuNDA, “Le mura dell’Aquila”, interamente dedicato alla nascita e lo sviluppo della città nel corso del tempo. Visita tematica al costo di 4€. Prenotazione obbligatoria al numero 3245474537 (anche WhatsApp) o e-mail associazionedmunda@gmail.com.

Sabato 14, ore 16.30 C’era una volta… nel fine settimana della giornata mondiale del sonno, organizzata generalmente il secondo venerdì di marzo, l’Associazione D-MuNDA invita tutti al museo sabato 14 per … la favola della buonanotte! Nelle sale si darà voce alle avvincenti avventure dei personaggi che abitano il nostro museo. Requisito necessario per entrare? Indossare pigiama e calzettoni! Visita al costo di 2€. Prenotazione obbligatoria al numero 3485616363/3460275134 (anche WhatsApp) o e-mail associazionedmunda@gmail.com.

Sabato 21, ore 16.30 Dalle origini… il Borgo della Rivera. Visita guidata interamente dedicata all’evoluzione del Borgo Rivera, dalla fondazione della città e l’edificazione della Fontana delle 99 Cannelle, attraverso il convento dei Cavalieri dell’Ordine dell’Ospedale di San Giovanni di Gerusalemme, fino ad arrivare al mattatoio comunale e l’apertura del MuNDA, il nuovo Museo Nazionale d’Abruzzo. Visita guidata al costo di 6 € a persona (incluso biglietto Museo Nazionale d’Abruzzo). Prenotazione obbligatoria al numero 324 5474537 (anche WhatsApp) o e-mail associazionedmunda@gmail.com.

CELANO (AQ)

Castello Piccolomini – Museo d’Arte Sacra della Marsica

Museo di Arte Sacra – Castello Piccolomini – Orario: 8.30/19.30 tutti i giorni, escluso il lunedì. La biglietteria chiude 30 minuti prima, www.museodellamarsica.beniculturali.it – Biglietto intero 4 €, ridotto 2 €. tel. 0863 793730/792922.

Mostra PLAISIRS & JEUX. Giocattoli dall’antichità agli anni ’50. Mostra a cura di Lucia Arbace e Mariangela De Crecchio. Uno splendido volume di Gaston Vuiller, edito a Parigi da J. Rothschild nel 1900, ha suggerito il titolo della mostra Plaisirs & Jeux. Lucia Arbace e Mariangela de Crecchio hanno impiegato un’ attenzione particolare per far riscoprire giochi e oggetti di bimbi, abitacoli essi stessi di un’infanzia che ha lasciato tracce di gioie ma anche procurato tormenti. Dai più costosi e raffinati ai più modesti e grossolani, dai più semplici ai più bizzarri e complicati, trasferiscono nelle teche espositive i segreti di una età che rappresenta le fondamenta del mosaico della vita. Giochi e giocattoli, dunque, pronti per esser ammirati e scrutati da quanti vorranno apprezzare vicende mai scontate, cariche di inaspettate scoperte. Questo mondo in miniatura trasmette il ricordo dei colori sgargianti che aveva indosso, attutiti dall’alito del tempo trascorso, pronto a raccontare di sé sotto trame ancora mai scritte.

ATTIVITA’ DIDATTICHE a cura della Coop Limes coop.limes@libero.it Info, costi e prenotazioni obbligatorie al 339.7431107:

Sabato 7, orario 16.30-18.30 Archeologi per un giorno Laboratorio per bambini al Castello Piccolomini costo laboratorio: 5 euro a bambino prenotazione obbligatoria: 339.7431107; coop.limes@libero.it

sabato 14, orario 16.30 – 18.00 per la Giornata Nazionale del Paesaggio un Paesaggio di eta’ romana: i rilievi Torlonia Visita guidata gratuita tematica per famiglie alla Collezione Torlonia per scoprire, attraverso le raffigurazioni scolpite nei rilievi Torlonia, la vita e il paesaggio della Marsica antica durante l’età romana.

MUSè – Nuovo Museo Paludi di Celano

Visita al museo martedì-venerdì 8.30-13.30; martedì e giovedì anche il pomeriggio fino alle 17.00. Per aperture di sabato e domenica info al numero 0863/790357 o pm-abr@beniculturali.it

SULMONA (AQ)

Abbazia di Santo Spirito al Morrone

Abbazia celestiniana di Sulmona, casa madre dell’ordine creato da Pietro Angelerio nel XIII secolo. Orario: feriali dal martedì al sabato 9.00 – 13.30. Prima e terza domenica aperta con entrata 9.00-13.30; La biglietteria chiude 30 minuti prima. Altre aperture domenicali solo su prenotazione e per gruppi di almeno 15 persone al numero 0864 32849 ufficio 1 int. 5, e-mail pm-abr.santospirito@beniculturali.it; www.santospiritoalmorrone.beniculturali.it.

Domenica 1 marzo aperto 9.00/13.30

Domenica 8 marzo apertura straordinaria 9.00/13.30

Domenica 15 marzo 9.00/13.30

Mostra Canti della Natura – Due generazioni di artisti e la terra d’Abruzzo Sebastiano A. De Laurentiis e Luigi D’Alimonte. Lucia Arbace propone una riflessione sull’attività di due artisti, di generazioni diverse, che hanno maturato un rapporto speciale con la loro terra, facendo tesoro dei prodotti della natura per dar vita alle loro opere.

Sono esibiti alcuni capisaldi dell’attività romana condotta negli anni Sessanta e Settanta da Sebastiano A. De Laurentiis (Roccascalegna 1938-2018): grafiche e sculture acquistate nel 2012 per la raccolta d’Arte contemporanea del MuNDA. Opera centrale dell’esposizione è una scultura del 1965, dove «le uova rinserrate nel duro e spinoso filo di ferro… con esso si difendono e da esso vengono brutalmente mortificate. Tra pietà e dolore, tra protesta e sofferenza» (L. Tundo in Arte e Poesia). Le grafiche testimoniano la straordinaria padronanza della tecnica incisoria, che l’artista aveva approfondito presso la Calcografia Nazionale a Roma con Maurizio Calvesi. In mostra è anche un omaggio al grande fotografo Gianfranco Gorgoni, recentemente scomparso a New York, il quale ha documentato in particolare l’installazione “I Canti della terra” di Sebastiano De Laurentiis. Di diverso tenore è l’attività di Luigi D’Alimonte (Pescara 1967, attivo a Cugnoli), che pure manifesta un grande amore per le sue montagne, utilizzando la pietra della Maiella, nella tipologia cosiddetta rustica e nell’altra detta paglierina, che diventa leggera come una carta da musica evocando flauti di Pan e soffi di vento. L’artista svuota la materia e la rende impercettibile, quasi diafana, generando forme di grande forza evocativa. In mostra anche un omaggio al grande fotografo Gianfranco Gorgoni, recentemente scomparso a New York, il quale ha documentato in particolare l’installazione “I Canti della terra” di Sebastiano De Laurentiis.

Presentazione giovedì 5 marzo, ore 11.30 alla presenza di Lucia Arbace, Prof. Lucio Zazzara, Presidente del Parco Nazionale della Majella, l’artista Luigi D’Alimonte e l’associazione D Munda.

ATTIVITÀ DIDATTICHE a cura dell’Ass.ne D-Munda. Info, costi e prenotazione obbligatoria al 3485616363 o all’indirizzo mail associazionedmunda@gmail.com:

Domenica 1 marzo, ore 10.00/11.00/12.00 – Alla scoperta dell’Abbazia di Celestino V

Visita guidata attraverso i magnifici spazi dell’Abbazia celestiniana di Sulmona, casa madre dell’ordine creato da Pietro Angelerio nel XIII secolo al costo di 5€ a persona, prenotazione obbligatoria al numero 348 5616363 (anche whatsapp) o tramite e-mail associazionedmunda@gmail.com.

Visite guidate gratuite alla mostra “Canti della Natura”:

Domenica 8 marzo, ore 11.00

Sabato 14 marzo, ore 11.00 – Giornata Nazionale del Paesaggio

Domenica 15 marzo, ore 11.00

Sabato 28 marzo, ore 11.00: I Celestini e la Natura. Con lo scopo di sensibilizzare alle problematiche ambientali, l’Associazione propone una visita di approfondimento sull’indissolubile legame tra la Congregazione dei Celestini e l’elemento naturale. A testimonianza di ciò vi sono anche le opere del monaco celestino Carl Borromaus Ruthart, che ha fissato su tela il forte legame tra la Natura e la Spiritualità. Costo visita tematica 4€ a persona, prenotazione obbligatoria al numero 3460275134 (anche whatsapp) o tramite e-mail associazionedmunda@gmail.com

CAMPLI (TE)

Museo Archeologico Nazionale

P.zza S. Francesco, 1 –. tel. 0861.569158/ 560643. Dal martedì al venerdì aperto dalle ore 8.30 alle ore 14.00; ultimo ingresso ore 13.30. Solo su prenotazione nei pomeriggi dal martedì al venerdì.

Sabato, domenica e giorni festivi infrasettimanali aperto dalle ore 8.30 alle ore 19.30, ultimo ingresso alle ore 19.00. Tel www.archeoabruzzo.beniculturali.it.

ATTIVITÀ DIDATTICHE a cura dell’Ass.ne D-Munda. Info, costi e prenotazioni obbligatorie al 339 6125612/ associazionedmunda@gmail.com:

Domenica 8 Marzo, ore 17.00. In occasione della festa della donna, l’Associazione D- MuNDA propone un viaggio alla scoperta della donna italica. Attraverso gli splendidi corredi provenienti dalla necropoli di Campovalano, approfondiremo l’universo femminile così ricco di simbologie e credenze che si celano dietro talismani e amuleti. Un mondo magico e affascinante tutto da conoscere. Info e prenotazioni (entro sabato 29 febbraio alle ore 17): 3290607021/ 3396125612.

Costo 3 euro

Domenica 22 Marzo, ore 15.30 avvicinandosi la Giornata Nazionale per la promozione alla lettura e l’Associazione, il 24 marzo, D- MuNDA propone domenica 22 un’attività per i bambini di lettura e racconto. I ragazzi dopo aver letto, visto e ascoltato, saranno chiamati a raccontare il loro museo e le bellezze di Campli divenendo delle piccole guide. Dopo una fantastica merenda in piazza riceveranno a conclusione il distintivo della Piccola Guida! Info e prenotazioni (entro sabato 21 marzo alle ore 15:30): 3396125612/ 3290607021. Costo evento:3 euro.

CHIETI

Museo Archeologico Nazionale d’Abruzzo – Villa Frigerj

Via G. Costanzi, 2 – Villa comunale – Orario: martedì-domenica 8.30/19.30. Chiuso il lunedì. La biglietteria chiude 30 minuti prima. Biglietto intero € 4,00, ridotto € 2,00. Tel. 0871 331668; 0871 404392. http://www.musei.abruzzo.beniculturali.it/musei?mid=61&nome=museo-archeologico-nazionale-dabruzzo-villa-frigerj – Facebook e Instagram: Musei Archeologici di Chieti.

ATTIVITÀ DIDATTICHE a cura dell’Associazione Culturale OltreMuseo. Info e prenotazioni: 3336405713; e mail: associazioneoltremuseo@gmail.com:

Domenica 8 marzo, ore 17.00 Laboratorio creativo I gioielli come una volta

I gioielli antichi non sono solo semplici ornamenti. Rappresentano un determinato momento della vita o un rito di passaggio. Saturo di un forte valore affettivo e simbolico, il gioiello, sin dai tempi più antichi assolve un vero e proprio valore apotropaico scaturito dalle incisioni e dai materiali di cui è composto. Realizziamo insieme un gioiello come gli antichi artigiani attraverso testimonianze e fonti storiche. A cura dell’Associazione culturale OltreMuseo. Attività gratuita. E’ gradita la prenotazione al 333. 6405713; email: associazioneoltremuseo@gmail.com

Venerdì 20 marzo, ore 16 Etruschi. Viaggio nelle terre dei Rasna. Aspetti di cultura e lingua etrusca

Incontro di formazione per introdurre ai caratteri propri di una delle civiltà che più hanno influenzato l’ambiente italico. Il tema ricalca volutamente il titolo della mostra bolognese (Museo Civico Archeologico, 7 Dicembre 2019 al 24 Maggio 2020) e mira a fornire le conoscenze di base per quanti volessero apprezzarne la visita o semplicemente guardare con nuovi occhi al ricco mondo culturale etrusco. A cura della dott.ssa V. Belfiore; ospite e relatore dott. A. Gaucci dell’ Università degli Studi di Bologna. Partecipazione libera.

CHIETI

Museo Archeologico Nazionale – La Civitella

Via G. Pianell – tel. 0871 63137. Orario: mercoledì, venerdì-domenica 8.30/19.30. Chiuso di lunedì, martedì giovedì. La biglietteria chiude 30 minuti prima. Biglietto intero € 4,00, ridotto € 2,00. Tel. 0871 63137 http://www.musei.abruzzo.beniculturali.it/musei?mid=316&nome=museo-archeologico-nazionale-la-civitella – Facebook e Instagram: Musei Archeologici di Chieti.

Mostra Scene di vita nella tradizione popolare a cura di Lucia Arbace, Francesco Stoppa e Francesca Falcone. Un’interessante occasione per conoscere la storia ed ammirare gli ultimi tre secoli di rappresentazione della vita del popolo abruzzese attraverso il racconto di statuine in terracotta dipinta, abiti tradizionali e stampe, oltre alla possibilità di partecipare a laboratori di tombolo, tessitura, terracotta dipinta e tanto altro. Sono esposte circa 100 statuine che popolano anche un grande presepe ambientato sulla costa dei trabocchi. Gli allestimenti sono stati realizzati dal Centro di Antropologia Territoriale dell’Abruzzo (DiSPUTer-U.d’A.) e Compagnia Tradizioni Teatine che animerà l’inaugurazione e successivi eventi dedicati al ballo e canto tradizionale. Uno spazio speciale è riservato agli artigiani di Pacentro, città che ha patrocinato la mostra, da cui provengono le statuine, mentre gli altri materiali vengono dalle collezioni private di Camillo Carapelle e Francesco Stoppa e dalla Mostra Abiti e Tessiture Tradizionali di Torrevecchia Teatina. Fino al 18 aprile 2020.

Domenica 1 marzo, ore 16.00 Auditorium Cianfarani Festival della Melodia – concorso canoro nazionale di musica leggera – finale regionale. Finale nazionale a San Remo. Ingresso al Museo a pagamento (intero € 4.00; ridotto € 2,00; gratuito per gli aventi diritto). Info 337.917111

ATTIVITÀ DIDATTICHE a cura dell’Associazione Mnemosyne. Info e prenotazioni: 338 4425880, anche whatsapp, email: associazionemnemosyne@gmail.com:

Domenica 8 marzo, ore 16.00 Fanciulle, spose e madri a Teate in epoca romana Per la festa della donna, proponiamo una visita tematica al percorso “Da Roma a ieri” dedicata alle donne nella società romana, per conoscere ruoli e attività e immaginarle nella vita quotidiana, dalla gestione della casa e della famiglia ai momenti di benessere personale. Attività gratuita a cura dell’Associazione Mnemosyne. Posti limitati: si consiglia di prenotare al 338 4425880, anche via WhatsApp.

Sabato 14 marzo, ore 10.00 Nella montagna sacra ai Marrucini In occasione della la Giornata Internazionale del Paesaggio, una proposta gratuita per le scuole con posti limitati: percorso tematico nella terra della tribù italica dei Marrucini, dalle più antiche tracce dell’uomo rinvenute sulla Maiella fino all’ascesa di Teate, con approfondimenti sull’allestimento museale e sul suo legame con il territorio. Attività gratuita a cura dell’Associazione Mnemosyne. Posti limitati: prenotare al 338 4425880, anche via WhatsApp.

PESCARA

Museo Casa Natale di Gabriele d’Annunzio

Museo Casa natale di Gabriele d’Annunzio-corso Manthonè, 116 – orario 8.30/19.30. La biglietteria chiude alle 19.00 www.casadannunzio.beniculturali.it – Biglietto intero 4 €, ridotto 2 €. tel.085.60391.

Mostra d’Annunzio intimo e segreto. Il sogno di un esteta. Curata da Lucia Arbace e Marzio Maria Cimini: più di 70 tra autografi, cimeli, abiti e fotografie della collezione di Gianni Santomo testimoniano il rapporto tra Gabriele d’Annunzio e Letizia de Felici, una delle sue ultime amanti soprannominata dal Poeta Mèlitta. Attorno a questi straordinari documenti i curatori hanno costruito una narrazione che procede parallela e distinta: anzitutto l’omaggio al primo studioso di questa collezione e al curatore dell’epistolario completo d’Annunzio-Mèlitta, il prof. Vito Moretti, nel primo anniversario della sua scomparsa; poi la ricostruzione delle interessanti vicende che hanno portato a Pescara questa importante collezione: la ristrutturazione e la riapertura al pubblico del Palazzetto Imperato, progettato dal cognato di d’Annunzio, Liberi, acquisito da Gianni Santomo e riportato ad antico splendore quale lo si vede oggi, dall’Arch. Mario D’Urbano, per ospitare le prime sale espositive dei materiali, il negozio “Teleria” di corso Umberto, che ha fatto la storia del commercio pescarese nella sua epoca d’oro. Una mostra caleidoscopica che, partendo da una collezione variegata e stupefacente, racconta una storia lunga un secolo fatta di voci diverse che intonano all’unisono un inno al bello. Fino al 31 maggio

Domenica 8 marzo, ore 18.00 Le mille e una notte di Gabriele d’Annunzio con Franca Minnucci , Libera Candida D’Aurelio, Marzio Maria Cimini, Francesco Marranzino.

Lo spettacolo racconta l’ebrezza degli ultimi anni della vita del poeta vissuta insieme a fugaci compagne di notti magiche! Racconterà un d’Annunzio audace con un bisogno “di vita carnale e violenta”, ma anche un uomo generoso e delicato, un amante premuroso e un compagno dolcissimo. Le donne rappresentano senza dubbi, un elemento fondamentale di tutto l’universo dannunziano. Gran parte della vita e delle opere di d’Annunzio è caratterizzata dalla presenza di molteplici figure femminili: dive, donne, amanti che divengono fonte di ispirazione e tormento. Donne amate, desiderate, tradite, ma prima di tutto incantate da un raffinato conoscitore dell’animo umano capace di elevarle al di sopra delle loro stesse vite.

Venerdì 13 marzo, ore 18.00 Presentazione libro d’Annunzio intimo e segreto. Il sogno di un esteta a cura di Lucia Arbace e Marzio Maria Cimini. Ianieri editore

Mercoledì 25 marzo, ore 17.30 per il I Dantedì Le donne nel Paradiso di Dante a cura di Franca Minnucci

Sabato 28 marzo, ore 18.00 Presentazione del libro Arrivano i barbari

Le guerre persiane tra poesia e memoria di Lorenzo Braccesi, editrice Laterza. Organizzato dall’ Istituto di Studi Crociani con la delegazione di Pescara dell’Associazione Italiana di Cultura Classica.

ATTIVITÀ DIDATTICHE Associazione DadAbruzzo. Info, costi e prenotazione obbligatoria al 388.2408406;dadabruzzo@libero.it;www.dadabruzzo.wordpress.com:

Sabato 14 marzo, ore 16.30 per la Giornata Nazionale del Paesaggio Tu che paesaggio preferisci?

Si condurranno i più piccoli alla scoperta delle opere d’arte del museo che raccontano il volto rurale dell’Abruzzo degli inizi del Novecento. Alla visita guidata seguirà un laboratorio che consentirà di approfondire il tema del paesaggio, stimolando i più piccoli ad osservare con attenzione il mondo che ci circonda.

L’attività è rivolta ai bambini dai 5 ai 10 anni. L’ingresso al museo è gratuito, il costo del laboratorio è di 7,00€ a bambino. Tutte le attività sono su prenotazione e a cura di DADAbruzzo, Associazione di Promozione Sociale e Culturale. Per info e costi: 388.2408406; dadabruzzo@libero.it; www.dadabruzzo.wordpress.com. Le iniziative a pagamento sono rivolte ai soci e a chi desidera tesserarsi.

POPOLI (PE)

TAVERNA DUCALE

Apertura su richiesta – info tel.085.986701/0864.32849 ufficio 1 int. 5 e-mail pm-abr.tavernaducale@beniculturali.it; www.tavernaducalepopoli.beniculturali.it

CASTIGLIONE A CASAURIA (PE)

Abbazia San Clemente

Orario: feriali dal martedì al sabato 9.00 – 13.30. Prima e terza domenica entrata 9.00-13.30; Ultima entrata ore 13.00. Ingresso gratuito. www.sanclementeacasauria.beniculturali.it. Gli orari potrebbero subire variazioni in causa di condizioni climatiche avverse. E’, quindi, consigliata la verifica telefonica prima della visita.

Altre aperture domenicali solo su prenotazione e per gruppi di almeno 15 persone al numero 085.8885162 , 0864 32849 ufficio 1 int. 5, e-mail pm-abr.sanclemente@beniculturali.it

Domenica 8 marzo aperto 9.00/13.30

Domenica 22 marzo aperto 9.00/13.30

ATTIVITÀ DIDATTICHE a cura dell’Associazione DADAbruzzo Info, costi e prenotazioni obbligatorie al 388.2408406; dadabruzzo@libero.it; www.dadabruzzo.wordpress.com

ALTRI LUOGHI DI CULTURA AFFERENTI AL POLO MUSEALE DELL’ABRUZZO

L’Aquila – Basilica di San Bernardino. Orario 9.30/12.30; 15.30/18.00

Massa d’Albe (AQ) – Chiesa di San Pietro in Alba Fucens – tel. 0863.23561

Capestrano (AQ) Chiesa di San Pietro ad Oratorium – Visitabile su richiesta prenotando ai seguenti numeri: 349 5407560/ 0862 95227 – Comune di Capestrano

Carpineto della Nora (PE) Chiesa di San Bartolomeo – Per informazioni e prenotazioni visite tel 085 849138 – Comune di Carpineto della Nora;

Popoli (PE) Taverna Ducale – Apertura su richiesta – www.tavernaducalepopoli.beniculturali.it – info tel. 085 986701- 0864 32849

Chieti – Chiesa di San Domenico al Corso.

Fossacesia (CH) – Abbazia di San Giovanni in Venere . Orario visite: da novembre a marzo : feriali 8.30-18.00/festivi: 8.00-18.00; da aprile a ottobre: feriali 8.30-19.30/festivi: 8.00-20.00. Visite guidate su prenotazione al numero dell’Abbazia: 0872 60132

Info per concessioni in uso di spazi: pm-abr@beniculturali.it o al numero telefonico 0861.569158 Sig.ra Onorina Fulgenzi

In tutti i musei biglietto gratuito al di sotto dei 18 anni. Con il biglietto d’ingresso ad un museo è possibile nella stessa giornata visitarne un altro della rete statale con riduzione. Tutti i musei sono senza barriere architettoniche.