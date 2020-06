Polo Museale di Abruzzo: riaprono due luoghi di cultura

Dal 27 giugno aperti due gioielli dell’Abruzzo: l’Abbazia di Santo Spirito al Morrone a Sulmona e il Museo Archeologico Nazionale di Campli

La Direzione Regionale Musei Abruzzo, guidata da Lucia Arbace, ha annunciato la riapertura al pubblico di ulteriori due luoghi della cultura da oggi, sabato 27 giugno 2020.

L’Abbazia di Santo Spirito al Morrone a Sulmona, aprirà il venerdì dalle 14.00 alle 19.30, il sabato e la domenica dalle 9.00 alle 13.30. E’ possibile visitare due mostre complementari: Natura e Spiritualità. Carl Borromaus Ruthart (Danzica 1630 – Aquila 1703), e I Canti della Natura. Sebastiano A. De Laurentiis e Luigi d’Alimonte.

Il Museo Archeologico Nazionale di Campli dal 27 giugno 2020, sarà aperto nei giorni di sabato e domenica dalle 8.30 alle ore 19.30.

Per entrambi luoghi della cultura, altre aperture, a richiesta e previa prenotazione, ​ saranno di volta in volta valutate in ragione della sicurezza e della disponibilità di personale.

Con questi due musei, sono ben sette i musei statali riaperti al pubblico, dopo il MuNDA all’Aquila, la Casa Natale di Gabriele d’Annunzio a Pescara, i due Musei Archeologici Nazionali di Chieti, Villa Frigerj e La Civitella, e il Castello Piccolomini di Celano.

Per l’Abbazia di Sulmona e il Museo Archeologico di Campli è disponibile un servizio di visite guidate a cura dell’Associazione D-Munda (info, costi e prenotazioni obbligatorie cell. 348 5616363/3245474537 associazionedmunda@gmail.com).