PNALM, installati dispositivi per rendere più sicure le strade

Serviranno per avvisare i guidatori in caso di presenza di fauna vicino al tratto stradale e per far allontanare gli animali dalla strada

SCANNO – In questi giorni il personale tecnico e scientifico del Parco Nazionale Abruzzo Lazio e Molise, nell’ambito delle azioni del Progetto LIFE Safe-Crossing, sta procedendo nell’installazione di 3 AVC PS (Animal Vehicle Collision Prevention System) lungo alcune delle strade che percorrono il Parco.

I sistemi di prevenzione AVC sono progettati per:

– avvisare i guidatori in caso di presenza di fauna vicino al tratto stradale, inducendoli a rallentare;

– Far allontanare gli animali dalla strada se il veicolo continua a procedere ad una velocità eccessiva.

I dispositivi verranno installati in luoghi scelti a seguito di un’intensa fase di studio preliminare, utile ad identificare i tratti stradali statisticamente più soggetti ad attraversamento fauna.

L’installazione nel Parco fa seguito a quella già avvenuta poco tempo fa sulle strade del Parco Nazionale della Maiella, con il PNALM partner del progetto. Un’azione congiunta che potrà rendere un po’ più sicure le strade degli Appennini Centrali per orsi, lupi e tanti altri animali.

In totale, il progetto prevede l’installazione di 27 AVC PS in tutti e quattro i paesi del progetto (Italia, Romania, Grecia, Spagna) nel corso dei prossimi mesi.