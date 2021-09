A L’Aquila si dibatte su Platone e Aristotele: ecco dove e quando

L’incontro, organizzato da Nuova Acropoli, si terrà il 24 settembre presso il Cortile di Palazzo Cipolloni Cannella

L’AQUILA – Nuova Acropoli, da 43 anni Filosofia, Cultura e Volontariato a L’Aquila, per il ciclo “Teatrosophia. Le interviste impossibili” organizza per venerdì 24 settembre alle ore 19 presso il Cortile di Palazzo Cipolloni Cannella, in C.so Vittorio Emanuele, n. 9, l’incontro “Platone ed Aristotele ci spiegate le virtù?” sui temi attualissimi dell’educazione, della ricerca della felicità e dell’etica.

Socrate, il Maestro di Platone insegnava: “Chi vuol muovere il mondo, muova prima se stesso” come possibile via da praticare per rendere il mondo un posto migliore.

“Teatrosophia” è un progetto di promozione della Filosofia pensato per riportare i grandi temi e le grandi domande tra la gente. Chissà se, in tempi di pandemia in cui abbiamo bisogno di tante risposte ai nostri perché, la Filosofia Attiva non ci possa aiutare non solo a trovarne alcune, ma anche a viverle praticamente.

Per usufruire dei posti a sedere è necessario essere in possesso del green pass. In caso di maltempo, l’iniziativa sarà rinviata.

Per avere informazioni sulle attività di Nuova Acropoli potete visitare il sito dell’Associazione: www.nuovaacropoli.it, oppure contattare il numero 333 9906989.