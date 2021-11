“Pizza Vino e … Olio Novello”, degustazioni a Montesilvano

Giovedì 11 novembre 2021 presso la Pizzeria NostrAmo di Montesilvano l’evento ideato da Nicola Salvatore dove sarà proposto un menu a tema autunnale

MONTESILVANO – Il prossimo 11 novembre 2021 si terrà presso la Pizzeria NostrAmo di Montesilvano (C.so Umberto I, 15) l’evento “Pizza Vino e … Olio Novello”. Durante la serata sarà proposto un menu degustazione a prezzo fisso a tema autunnale con pizze realizzate esclusivamente in questo periodo accompagnate da Vino Nuovo.

“Pizza Vino e … Olio Novello” è ideato da Nicola Salvatore che così lo presenta: “È il primo evento che proponiamo nella Pizzeria NostrAmo, della quale sono Pizza Chef Resident. Sarà la giusta occasione per presentarci ufficialmente alla nostra comunità metropolitana di Chieti e Pescara. Il locale a novembre compirà due anni, ma prima c’è stato il lockdown, poi è stata eseguita un’operazione di restyling nella primavera scorsa, in estate siamo stati impegnati con la stagione turistica e ad ottobre abbiamo ripreso la stagione regolare. Durante la serata proporremo un menu a tema autunnale con pizze che noi realizziamo solo in questo periodo e Vino Nuovo. Da NostrAmo si parlerà, come sempre, solo abruzzese con prodotti che arrivano esclusivamente dalla nostra regione”.

Queste le aziende che parteciperanno a “Pizza Vino e … Olio Novello”:

– Cantina Tenuta delle Grazie di Castelfrentano

– Oleificio Andreassi di Poggiofiorito

– Marina Palusci di Pianella

– Olivicola Casolana di Casoli (con il suo intosso nuovo)

Questo il menu che sarà proposto durante “Pizza Vino e … Olio Novello”:

– Focaccia alla “Trappitara” con Olio NOVELLO

– Donna SOFIA (La Nostra Margherita DOC)

– La MARSICANA DOC con le Patate AGRIA di Avezzano e la Salsiccia a punta di coltello

– La Puccia del Porco con la PORCHETTA

– La pizza NostrAmo

– Castagne, Bocconotto e Genziana con il Vino Cotto

A PROPOSITO DI NICOLA SALVATORE Pizza Chef Resident della Pizzeria NostrAmo …

Dalla passione per la pizza all’amore per la sua terra d’Abruzzo Inizia la sua avventura come pizzaiolo nel 1998 dopo vent’anni di numerose ed appassionanti esperienze nel mondo della ristorazione. Comincia come autodidatta e in seguito completa la sua formazione con corsi di aggiornamento professionale. La sua carriera si consolida nella frequentazione assidua di fiere e manifestazioni di settore e nella partecipazione a diversi concorsi nei quali dopo qualche tempo inizia ad affermarsi. Nel 2006 ottiene il massimo riconoscimento al campionato Nazionale di Pizza Piccante a Scalea. Dall’inizio del suo viaggio nel mondo della pizza Nicola Salvatore affronta diverse esperienze professionali. La più significativa è la gestione (dal 2000 al 2008) della Pizzeria e Stuzzicheria “Stella d’Abruzzo” di Lanciano. L’ampio riscontro di pubblico e stampa gli permettono così di sviluppare un progetto di pizzerie in franchising che è tuttora “work in progress” e lo vede impegnato nella formazione del personale e nel controllo della produzione del laboratorio.

A tutt’oggi Nicola Salvatore si adopera in prima persona in questi progetti ricoprendo anche il ruolo di Presidente e Direttore Didattico dell’Accademia Italiana Scuole di pizze che svolge regolarmente attività formativa a decine di pizzaioli e pizzerie ogni anno. È anche socio fondatore dell’IPA Srl, società che si occuperà in maniera completamente professionalizzante dell’attività svolta dall’Accademia per quanto riguarda la formazione nel settore pizza e pizzaioli presso enti consociati IPA e avrà un ruolo fondamentale anche nella gestione e nello sviluppo di vere e proprie attività commerciali nel comparto pizza con forte connotazione regionale e nazionale in un’ottica di franchising.

L’obiettivo delle attività di Nicola Salvatore, che funzionano in piena sinergia tra loro, è promuovere la conoscenza tecnica della professione di Pizzaiolo – Chef e valorizzare le eccellenze abruzzesi del Made in Italy a trecentosessanta gradi. “Prodotti Tipici e Territorio” è la sfida che Nicola Salvatore vuole affrontare con la consueta passione che lo distingue da sempre, partendo dall’amore viscerale che nutre per la sua terra natia, l’Abruzzo.

Info e prenotazioni per “Pizza Vino e …Olio Novello”:

http://www.nicolasalvatore.com/contact/

oppure contattare direttamente Nicola Salvatore su WhatsApp al +39.348 1888 700