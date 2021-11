2° Forum FRA – Futuro Ragione Arte a Pescara: quando, programma

Si svolgerà il 12 e 13 novembre 2021 presso lo Spazio Matta di Pescara l’edizione 2021 del Forum ideato, voluto e proposto dall’Associazione HUB-C di Pescara

PESCARA – Venerdì 12 e sabato 13 novembre 2021, dopo oltre un anno di fermo, causa pandemia, torna finalmente in presenza FRA Futuro Ragione Arte, il Forum ideato, voluto e proposto dall’Associazione HUB-C di Pescara e presentato da Associazione culturale Grand Hotel. FRA mette in connessione, dialogo e confronto, oltre che i professionisti del mondo della cultura, dell’arte e dell’impresa, tutte le persone intenzionate a dare il proprio contributo sull’urgenza di rimettere al centro la cultura come bisogno primario.

Se nella 1° edizione di FRA, svoltasi a novembre del 2019, i temi affrontati, ovvero: la cultura Fra vecchio mercato e giovane umanesimo, l’evoluzione del linguaggio Fra istituzioni e protesta, Fra audience development e ricerca: la cultura al giorno d’oggi, intercettavano sentimenti e propositi oggi ascrivibili ad un mondo diverso da quello generatosi a seguito dell’evento pandemico, la 2° edizione intende ripartire proprio da quelle riflessioni ma nella consapevolezza di un avvenuto e sensibile cambiamento, da cui una serie di nuove e articolati quesiti.

Il primo, l’essere umano è fisico, biologico, psichico, culturale e storico. Una complessa unità ma frammentata che, durante la pandemia, ha visto la parte biologica prendere il sopravvento. Cosa significa “essere umano”, quale la sua identità singolare e in comune agli altri uomini, quale connessione con l’ambiente naturale, locale e globale, sono le domande che aprono FRA 2021.

La cultura induce desideri. Poesia, arte, architettura, teatro, danza, narrativa hanno sempre raccontato la società prendendone parte: ma quale tipo di mondo hanno raccontato? Quale genere di desiderio è stato nutrito? Quale il ruolo che giocherà la cultura nel mondo di domani? Numerose in questo tempo sono state le iniziative promosse sopratttutto dal basso che hanno provato a rendere partecipi la comunità di riferimento, con l’intento di comprendere i bisogni effettivi delle persone. Come possono quindi intervenire le diverse forme di produzione culturale in questo momento? Saranno capaci di creare nuove strade, nella speranza di un futuro a cui guardare con fiducia? Quale sarà la funzione delle istituzioni fortemente burocratizzate e dei centri culturali consolidati, che sembrano aver perso l’appuntamento con gli altri, e quali sono gli obiettivi a cui dovrebbero tendere? Che valore ha l’arte nella vita delle persone? E nella società? In questo scenario il tema dell’arte pubblica nell’era post pandemica, assume sfumature che meritano di essere osservate, commentate e riorganizzate in previsione d’inedite e possibili pratiche utili alla generazione di nuove forme plastiche e visive oltre che sotto il profilo della progettazione condivisa fra professionisti e cittadini. Intanto dall’Unione Europea arrivano segnali incoraggianti.

A rafforzare le linee guida dell’Agenda 2030 si aggiunge un altro strumento che segna l’inizio del Green Deal: Il New European Bauhaus. Si tratta di un’iniziativa interdisciplinare per progettare futuri modi di vivere, situato al crocevia tra arte, cultura, inclusione sociale, scienza e tecnologia. Tuttavia, risulta sempre più chiaro che l’interdipendenza economica fra gli stati non coincide con quella culturale e con il benessere di tutti, del pianeta e delle scarse risorse di cui si dispone. L’Italia, alle prese con il PNRR, sarà in grado di guidare il paese verso una transizione che unisce coesione, accessibilità e sostenibilità, con l’obiettivo di trovare soluzione ai problemi quotidiani delle persone e recuperando al contempo il ruolo sociale della cultura? La transizione non è nient’altro che un passaggio da una situazione a un’altra. È questo un cambio di paradigma reso necessario rispetto agli strumenti di produzione e ineguale accumulazione di ricchezza e abbiamo visto che preservare gli ambienti naturali vuol dire preservare quelli umani. In tutto questo, il cibo che è contemporaneamente nutrizione e cultura, ambiente e geografia, storia e identità, coesione, inclusione e socializzazione, e ogni prodotto che portiamo in tavola e che lega semi, suolo, aria, acqua, territorio, saperi, comunità, può divenire il paradigma principe di ogni narrazione sulla sostenibilità?

Con Giovanna Romano, presidente di HUB-C Associazione culturale e ideatrice di FRA, saranno Franco Broccardi, dottore commercialista, Maria Letizia Paiato, storico e critico dell’arte e Marcella Russo art producer e presidente dell’Associazione Grand Hotel a dare il via e condurre quello che non è un convegno ma un’agorà vera e propria, dove secondo il principio della trasversalità, s’incontreranno e dialogheranno persone con formazioni e professionalità eterogenee.

Ogni tavolo del Forum rappresenta una sorta di nodo di un’unica corda, che talvolta si spezza, ma spesso si rinforza. Porsi domande senza pretendere facili soluzioni significa ridare valore innanzi tutto al senso della progettazione della vita comunitaria di domani.

PROGRAMMA

12 NOVEMBRE 2021

14,30

Saluti e presentazione

14,45

FRA fisico, biologico, psichico, culturale e storico: cosa significa essere umano? Quale cultura serve? Il peso non peso della cultura nell’era post pandemica

Mariangela Agamennone, Ricercatrice di Chimica Farmaceutica presso il Dipartimento di Farmacia – Università “G. d’Annunzio” di Chieti – Pescara

Alessandro Crociata, Economista della Cultura, Professore in Economia applicata al GSSI – Gran Sasso Science Institute – L’Aquila

Simone D’Alessandro, Docente di Sociologia, Direttore Ricerche di Fondazione Hubruzzo e di Carsa

Marco Enrico Giacomelli, Filosofo e Direttore Responsabile di Artribune Magazine

Ilaria Morali, Professoressa di Teologia Dogmatica – Pontificia Università Gregoriana di Roma

Luigi Pagliarini, Artista

16,15

La transumanza culturale FRA fruizione pubblica e privata, spazi aperti e chiusi, fisico e digitale, dentro e fuori: le nuove produzioni operano davvero verso un cambiamento?

Antonella Agnoli, Consulente bibliotecaria

Cristina Alga, Cofondatrice EcoMuseo Urbano – Mare Memoria Viva – Palermo

Alessandro Bollo, Direttore Polo del ‘900 – Torino

M.G. Filetici, Direttrice Munda Museo Nazionale d’Abruzzo – L’Aquila

Dante Marianacci, Vicepresidente Fondazione Aria

Annamaria Talone, Curatrice, Presidente Spazio Matta – Pescara

18,00

FRA arte pubblica e arte politica

Francesca Guerisoli, Direttrice artistica MAC Museo d’Arte Contemporanea – Lissone

Roberto Lacarbonara, Critico d’arte e Giornalista de La Repubblica

Christian Leperino, Artista

Maura Mantelli, Architetto, Presidente associazione WOO – Pescara

Elena Giulia Rossi, Curatrice, Direttrice editoriale di Arshake Reiventing Technology

Vincenzo Tini D’Ignazio, Vicepresidente Fondazione Malvina Menegaz per le Arti e le Culture.

13 NOVEMBRE 2021

10,00

Impegno pubblico e privato FRA agenda ONU 2030, PNRR, nuova bauhaus: la sostenibilità umana, economica ed ecologica

Diletta Cancellato, Stilista, Consulente e Docente Universitaria Nuova Accademia di Belle Arti e IED di Milano

Vincenzo Di Baldassarre, Vicepresidente Fondazione Banco di Napoli

Paola Dubini, Professore associato di Economia Aziendale, Management e Governance delle istituzioni culturali Università Bocconi di Milano

Francesca Magliulo, Direttrice Fondazione EOS – Edison Orizzonte Sociale

Rosaria Mencarelli, Soprintendente archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Chieti e Pescara

Giusy Sica, Founder Re-Generation (Y)outh Think Tank, assegnista di ricerca LUPT_UNINA

Domenico Sturabotti, Direttore Symbola- Fondazione per le qualità italiane

11,45

L’ecologia umana FRA cibo e cultura: il rilancio sociale ed economico di un territorio passa dalle sue peculiarità e attraverso lo sviluppo di un consumo consapevole e selettivo?

Leone Contini, Artista

Richard China, Honoray Research Fellow, Alliance of Bioversity International and International Center for Tropical Agriculture, CGIAR research centers

Pierlisa Di Felice, Direttore Riserva Naturale guidata Sorgenti del Pescara – Popoli

Mauro Serafini, Professore di Alimentazione e Nutrizione Umana, Università degli Studi di Teramo

Rocco Sorino, Pastore e Docente a contratto in Gestione dei sistemi agro-pastorali, Università degli Studi Aldo Moro di Bari

Valeria Pica, Postdoctoral Researcher, Dipartimento Scienze Sociali, GSSI – Gran Sasso Science Institute – L’Aquila

13,00

Conclusioni

