Pizza competition, finalisti e pizze presentate [FOTO]

CITTÁ SANT’ANGELO (PE) – Si è svolta nella mattinata di venerdì 4 ottobre 2019, presso l’azienda attrezzata Farco Grandi Impianti – via del Porto Romano, 8 – Cittá Sant’Angelo (PE), la prova finale del Corso per Pizzaiolo organizzato dalla Confcommercio di Pescara, tenuta dal docente Giampiero Di Biase.

Il corso, ha riscosso un grande successo presso i partecipanti, interessati ad approfondire i segreti del mestiere del pizzaiolo. Tutti i partecipanti erano interessati ad apprendere una professione che potrebbe favorire l’inserimento nel mondo del lavoro.

Nel corso della prova finale gli allievi hanno dimostrato di aver appreso sia le nozioni teoriche inerenti il mondo della pizza, sia una notevole capacità pratica evidenziata dalla giuria chiamata ad esprimere un giudizio sulle pizze preparate dai partecipanti.

Un plauso particolare per la riuscita del corso va al docente Giampiero Di Biase che, ha quotidianamente a fatto svolgere agli aspiranti pizzaioli numerose ore di pratica per acquisire la manualità necessaria per muoversi con disinvoltura in una pizzeria.

La Confcommercio Pescara, considerato l’enorme successo riscontrato al termine del corso e le continue richieste ha già aperto le iscrizioni per un nuovo corso, l’ultimo del 2019, a partire dal prossimo 25 novembre 2019 .

Di seguito riportiamo i nominativi degli allievi e le loro pizze presentate alla gara finale:

Francesco Casalino: “Marina 2.0” pizza rosa con sugo di scampi, due pannocchie, gamberi sgusciati cotti con il brandy, olio aglio e prezzemolo.

Luca Castellano: “Tartarughino” pizza bianca con salmone, zucchine, rucola, mandorle e radicchio.

Steluta Oprescu: “Regina” pizza bianca con formaggio morbido “philadelphia”, timo, erba cipollina, limone e caviale.

Manuel Ciarcelluto “Carbonara” pizza bianca con uovo, pecorino, guanciale, pepe Federico Casalino “Pizzamisù” pizza con crema mascarpone, cacao amaro, in polvere, savoiardi, caffè liquore “baylis”.