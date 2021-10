Diretta Pistoiese – Teramo: dove vedere la partita in tv e streaming

Sabato 9 ottobre alle 17.30 si gioca Pistoiese – Teramo per l’8° giornata del Girone B di Serie C. Dove poter vedere la partita

TERAMO – Tra le gare in programma per l’ottava giornata del Girone B di Serie C c’é anche Pistoiese – Teramo, che si giocherà sabato 9 ottobre con calcio di inizio previsto per le ore 17.30. I padroni di casa vengono dal pareggio esterno a reti bianche contro il Siena e in classifica sono diciassettesimi con 5 punti, frutto di una vittoria, due pareggi e quattro sconfitte. Gli ospiti sono reduci dal successo interno di misura contro la Viterbese e sono sedicesimi a quota 6, con un percorso di una partita vinta, tre pareggiate e tre perse

CRONACA DELLA PARTITA

Webcronaca

Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su www.calciomagazine.net, da tablet o smartphone. Dalle ore 17.30 si potrà seguire la webcronaca con diretta testuale cliccando sul link presente in alto all’articolo. Dalle 16.30 circa saranno disponibili le formazioni ufficiali.

Dove vederla in TV e in streaming

La gara Pistoiese – Teramo, valida per l’ottava giornata del Girone B di Serie C, verrà trasmessa in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.

Le dichiarazioni di Federico Guidi alla vigilia

Vigilia di campionato per i biancorossi, in vista della trasferta di Pistoia. In sala stampa, questo il pensiero sul match del tecnico Guidi: «È stata una settimana più serena, com’è normale che sia dopo aver raggiunto la prima vittoria. Non sono mancate, però, concentrazione, motivazione e voglia per continuare nel nostro percorso e preparare al meglio la trasferta di Pistoia, ricca di insidie. Arriviamo a questa sfida con l’organico un po’ risicato, tra indisponibili e impegni con le Nazionali, mentre dal centrocampo in su qualche dubbio in più lo conservo, perché affronteremo un avversario differente, quindi è possibile che qualche interprete possa cambiare, senza mutare identità e atteggiamento. Soprano proseguirà nell’iter di recupero per riaverlo a disposizione regolarmente dalla prossima settimana, Trasciani sosterrà una visita di controllo lunedì, Kyeremateng avverte ancora dolore al piede, mentre Mungo ci sarà, è una possibilità in più. Cercheremo di raggiungere il terzo risultato utile consecutivo, perché sappiamo quanto sia importante muovere sempre la classifica, concentrati sul come arrivare all’obiettivo e sapendo battagliare, come fatto con la Viterbese. Il terreno di gioco che ci attende a Pistoia potrebbe configurare una partita simile a quella di Lucca, speriamo venga fuori un prodotto migliore».

L’arbitro

A dirigere il match sarà Mattia Ubaldi della sezione di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Rosario Caso di Nocera Inferiore e Rosario Antonio Grasso di Acireale; quarto uomo ufficiale Lorenzo Vacca di Saronno.

La presentazione del match

QUI PISTOIESE – Mancherà il difensore Luca Ricci, raggiunto dal cartellino rosso nel corso della gara di sabato scorso contro il Siena. La Pistoiese dovrebbe scendere in campo col modulo speculare con Crespi tra i pali e difesa formata da Sottini, Ricci e Gennari. In cabina di regia Castellano con Santoro e Valiani; sulle corsie Moretti e Martina. Davanti Pinzauti e Vano.

QUI TERAMO – Probabile modulo 4-3-3 per il Teramo con Tozzo in porta e retroguardia formata dalla coppia centrale Soprano-Piacentini e ai lati da Hadziosmanovic e Bouah. A centrocampo Rossetti, Arrigoni e Viero. Tridente offensivo composto da Malotti, Bernadotto e Rosso.

Le probabili formazioni di Pistoiese – Teramo

PISTOIESE (4-3-3): Pozzi, Sottini, Sabotic, Gennari, Martini; Mal, Romano, Santoro; Pinzauti, Vano, Ubaldi. Allenatore: Sassarini

TERAMO: Tozzo; Hadziosmanovic, Soprano, Piacentini, Bouah; Rossetti, Arrigoni, Viero; Malotti, Bernadotto, Rosso. Allenatore: Guidi