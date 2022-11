Pista di pattinaggio e Villaggio di Natale a Roseto per le festività 2022

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Una pista di pattinaggio su ghiaccio sintetico e un villaggio di Natale per caratterizzare piazza Della Repubblica nel periodo delle prossime festività a Roseto degli Abruzzi nel segno del divertimento, della sostenibilità ambientale e del risparmio energetico. Sono due delle principali attrazioni sulle quali l’Amministrazione Comunale di Roseto, nello specifico l’Assessorato al Turismo, sta lavorando per arricchire il cartellone degli eventi attualmente allo studio. In sostanza, attraverso la pubblicazione di un avviso, il Comune metterà a disposizione gli spazi di suolo pubblico necessari ai privati che avranno intenzione di installare le due attrazioni durante il periodo di Natale.

Grazie all’approvazione della Delibera di Giunta del 9 novembre 2022, che dispone “l’Atto di Indirizzo per l’installazione della pista di pattinaggio su ghiaccio sintetico e villaggio di Natale”, sono stati avviati tutti gli atti propedeutici e il mandato al Dirigente del Settore I (Governo del Territorio e Sviluppo Economico) per l’indizione di una procedura ad evidenza pubblica.

L’obiettivo è quello di attirare privati per far realizzare loro, nella centrale piazza della Repubblica, una pista di pattinaggio su ghiaccio sintetico (un’alternativa utile per realizzare piste senza la necessità di produrre del vero ghiaccio evitando il conseguente dispendio energetico e consumo d’acqua), con carattere scenografico che richiami il tema natalizio, della dimensione di circa 20×15 metri unitamente a chioschi per la vendita di gadget e dolciumi che arricchiranno l’ambiente e che saranno realizzati in un numero compatibile per garantire il movimento delle persone e la loro sicurezza.

“Per questo Natale abbiamo deciso favorire la realizzazione di una pista di pattinaggio su ghiaccio sintetico in uno dei luoghi simbolo del centro città – affermano il Sindaco Mario Nugnes e l’Assessore al Turismo Lorena Mastrilli – si tratta di una scelta che punta a valorizzare una delle piazze più importanti di Roseto e che, allo stesso tempo, renderà più fruibile la struttura a tutti coloro, soprattutto giovani, che ogni Natale si divertono in modo sano e salutare. Un progetto, quello di portare a Roseto una struttura a ghiaccio sintetico e non a ghiaccio naturale, che rientra nelle politiche di risparmio energetico e di tutela ambientale che abbiamo avviato da nostro insediamento e che stiamo rafforzando in un periodo storico sociale caratterizzato dall’alto costo dell’energia e dalle conseguenze tangibili dei cambiamenti climatici. Un piccolo-grande segnale da parte del Comune sulle buone pratiche, indirizzato a tutti i cittadini. Non secondaria, poi, è la volontà di mettere a disposizione di tutti i rosetani e dei turisti che animeranno la nostra città nel periodo di Natale iniziative ed attività culturali, eventi e appuntamenti di promozione e valorizzazione che saranno parte integrante del cartellone delle manifestazioni in allestimento e che prevede, tra le altre cose, anche la coprogettazione di eventi il cui avviso per la manifestazione di interesse da parte di associazioni e privati scadrà il prossimo 11 novembre alle ore 13”.

Gli avvisi, per concedere l’area pubblica di Piazza della Repubblica, saranno disponibili a breve sul sito del Comune di Roseto degli Abruzzi e opportunamente pubblicizzati attraverso lo stesso Sito e attraverso i canali social istituzionali.