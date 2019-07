Piscina Teramo, una corsia dedicata alle persone con autismo

Al via dal 15 Luglio, sarà disponibile nei seguenti giorni ed orari: martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e martedì e venerdì dalle ore 16.00 alle ore 18.00

TERAMO – La società H2O che gestisce la piscina comunale scoperta, introduce una innovazione stabilita in sinergia con il Comune di Teramo e l’Associazione Autismo Abruzzo Onlus. A partire dal prossimo 15 luglio una corsia dell’impianto sarà riservata a bambini e ragazzi con autismo, al fine evitare un eccessivo affollamento che possa trasformarsi in criticità e per garantire a tutti la possibilità di accedere.

La corsia riservata alle persone con autismo, sarà disponibile nei seguenti giorni ed orari: martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e martedì e venerdì dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

Gli assessori Filipponi e Mistichelli rivolgono un plauso particolare alla disponibilità dei gestori della piscina comunale, attenti alle esigenze delle persone con disabilità. “Iniziative come questa – sostengono – dovranno divenire una costante, ed essere integrate in un percorso istituzionale in grado di assicurare progetti estivi alle persone con autismo. Il coinvolgimento dei ragazzi nelle attività ludico-sportive possono essere vettore ideale di inclusione ma anche strumenti per acquisire competenze relazionali”.