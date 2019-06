Piscina comunale di Teramo all’aperto: novità e prezzi

Area baby, ingresso breve e pacchetti famiglia per la struttura alle porte alla città. Informazioni sulle proposte per il periodo estivo

TERAMO – Area baby, ingresso breve, pacchetti famiglia. La piscina comunale all’aperto di Teramo si veste d’estate e fa il pieno di novità per accogliere tutta la cittadinanza nel periodo più caldo dell’anno. Dopo aver riaperto le porte al pubblico in tempi record, l’organizzazione ha messo in campo una serie di iniziative e proposte tali da trasformare la piscina in un’oasi di relax per tutti. E per tutte le tasche.

LE NOVITÁ

Grande novità di quest’anno sono infatti le fasce tariffarie, che per la prima volta includono, accanto ai più tradizionali “giornaliero” (8,00 euro) e “pomeridiano” (6,00 euro), anche l’ingresso breve di due ore, al prezzo di 6 euro che include anche lettino e ombrellone in omaggio. Riduzioni previste per accompagnatori di diversamente abili, studenti universitari, ragazzi dei 3 ai 18 anni, over 65, mentre l’ingresso gratuito sarà riservato alle categorie protette e ai bambini fino ai 3 anni di età.

“Ma non è tutto – fanno sapere dalla H2O –. In piscina vi attende anche un’area baby dove giocare all’ombra tra un tuffo e un altro. L’obiettivo è quello di rendere piacevole l’estate in città, ma soprattutto di renderla tale per tutti coloro che decideranno di passare qualche ora con noi. Il nostro tariffario, infatti, è stato pensato per ogni esigenza, con prezzi commerciali per tutte le tasche, andando dalle 3 euro fino ad un massimo di 13 euro per due persone (incluso ombrellone e lettino). Nel cuore di Teramo – concludono –, questo luogo rappresenta, oltre che uno spazio dove nuotare, anche un importante punto di aggregazione in città, per questo era importante per noi renderlo fruibile al meglio a chi la vive tutta l’estate”.