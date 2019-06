La Tombesi conferma il portiere Davide Berardi

Il portiere pescarese, titolare negli ultimi mesi della passata stagione, vivrà un’altra annata a metà, tra prima squadra e Under 19. “Siamo pronti e carichi per una nuova stagione”

ORTONA – Non ci sono solo brasiliani tra i confermati dalla Tombesi per la stagione 2019/2020. Uno dei portieri a disposizione di Gianluca Marzuoli sarà infatti Davide Berardi, che è stato uno dei grandi protagonisti dello scorso campionato, soprattutto dopo l’infortunio che mise fuori dai giochi Francesco Mambella. Classe 2000, Davide ha difeso la porta gialloverde negli ultimi, complicati mesi della stagione, culminati con la cocente eliminazione dai playoff per mano del Cassano. Alcune indecisioni, assolutamente comprensibili data l’ancora giovanissima età ed inesperienza del portiere pescarese, non hanno cancellato le tanti grandi parate e i molti interventi decisivi compiuti da un ragazzo che si è confermato come uno dei talenti più cristallini del futsal giovanile. Messa da parte la delusione per il finale di stagione, Davide è pronto a tuffarsi in una nuova avventura:

“Sì certamente, la delusione è stata tanta ma ormai è alle spalle e non vedo l’ora di iniziare un nuovo capitolo. Ci saranno tanti volti nuovi, anche se l’ossatura portante della squadra è rimasta quella e saremo sicuramente, anche quest’anno, un avversario ostico per chiunque. Non conosco personalmente mister Marzuoli, ma sono certo che saprà guidarci verso una bella stagione. Per conto mio, so che la società sta cercando e forse ha già individuato un altro portiere, ma come l’anno scorso avevo un compagno forte con il quale giocarmi il posto, lo stesso sarà quest’anno, e sono pronto a giocarmi al massimo le mie chances. Sarà poi il mio ultimo anno con l’Under 19 e spero davvero di vincere qualcosa con loro. Già l’anno scorso, secondo me, avremmo meritato di fare più strada, ma siamo davvero un bel gruppo, e sotto la guida di mister Della Valle penso che questa volta potremo giocarcela fino all’ultimo per traguardi importanti”.