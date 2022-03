“Pinocchio Libero Tutti” in scena al Teatro Massimo di Pescara

Un gioco di storie fantastiche con Bustric e il duo pianistico formato da Paola Biondi e Debora Brunialti nello spettacolo di venerdì 11 marzo

PESCARA – Venerdì 11 marzo 2022, la stagione musicale della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” prosegue con “Pinocchio Libero Tutti”, spettacolo di e con Bustric e con il duo pianistico formato da Paola Biondi e Debora Brunialti. Un meccanismo originale e fantasioso di storie e racconti giocato sulle musiche di Fiorenzo Carpi e sulle pagine firmate da compositori dell’Ottocento e del Novecento.

«Bomba libero tutti!» Una parola magica, un grido lanciato dopo una corsa estenuante, toccando finalmente l’angolo della strada. Liberava tutti i concorrenti di un gioco da bambini, credo esista ancora. È partendo da questo ricordo infantile che nasce “Pinocchio Libero Tutti”. L’idea è che il personaggio di un racconto ne possa liberare altri e poi altri ancora. Un gioco di storie fantastiche che divengono vere e possibili nel momento in cui Bustric le racconta e le interpreta. Un miscuglio di magia, pantomima, racconto e musica. Incredibile come questi ingredienti si armonizzino bene assieme: quale posto migliore della Fiaba per la Magia o quale luogo più adatto della Musica per la Pantomima? Bustric racconta e stupisce, stupendosi a sua volta.

L’allenamento allo stupire è il vero scopo di questo spettacolo. Il pubblico adulto deve solo lasciarsi andare, pensare che è possibile. I bambini per loro natura hanno più facilità nel credere alle fiabe, ma saranno gli adulti che nel momento in cui entreranno nel gioco ne saranno i più colpiti e avranno grande soddisfazione. La storia di Pinocchio raccontata in massima parte con le musiche di Fiorenzo Carpi, le stesse che furono scritte per il film di Comencini, costituisce il nucleo centrale intorno al quale nascono piccole, grandi e nuove avventure. Insieme alle due fantastiche pianiste Paola Biondi e Debora Brunialti, Bustric ci guiderà in un mondo roccambolesco, fatto di passioni, invenzioni e sorprese.

Sergio Bini, in arte Bustric, è autore, regista, attore. Laureato alla facoltà di lettere e filosofia dell’Università di Bologna, frequenta a Parigi la scuola di circo di Annie Fratellini e Pierre Etaix e quella di pantomima di Etienne Decroux ed a Roma la scuola di Roy Bosier e poi un periodo di studi con John Strasberg dell'”Actor studio”. Crea la compagnia teatrale “La compagnia Bustric” con la quale scrive e interpreta spettacoli che mette in scena usando varie tecniche: dal gioco di prestigio, alla pantomima, al canto e alla recitazione, in un ritmo narrativo che riempie le sue storie di sorprese, di cose buffe e inattese. È un teatro «colorato e comico, a volte poetico, certamente unico.» Con i suoi spettacoli è stato in gran parte dei paesi Europei ed anche in Somalia, Cile, Uruguay, Brasile, Argentina, America del Nord, recitando in italiano, inglese e francese. Lavora nel cinema, dove ha preso parte tanto a film da Oscar, come “La vita è Bella” di Roberto Benigni, quanto a film nascosti come “Quartiere” di Silvano Agosti. Tra i suoi spettacoli, si possono citare “La meravigliosa arte dell’inganno”, “Atterraggio di fortuna”, “Napoleone Magico Imperatore” e “Nuvolo”. Al fianco di questi, Bustric ha realizzato molti spettacoli musicali come il suo originalissimo “Pierino e il lupo” di Prokofiev” o “La meravigliosa storia del circo in musica” in collaborazione con direttori d’orchestra come Marcello Bufalini e Sandro Gorli, con formazioni come l’Orchestra Regionale Toscana e l’Orchestra Verdi di Milano. Oltre che dei testi dei suoi spettacoli, è anche autore della commedia “Ghiaccio in Paradiso”.

Paola Biondi e Debora Brunialti trasformano la musica in energia vitale: il loro scopo è trasmettere onde di armonia e unione. Si formano a Genova con Lidia Arcuri e si perfezionano a Salisburgo con Alfons .Kontarsky, a Fiesole con Dario De Rosa, a Siena con Katia Labeque. Suonano per i più importanti Festival Nazionali e Internazionali ed effettuano tournée in tutto il mondo (recentemente sono state in Australia e Nuova Zelanda). Nel loro repertorio, rivolgono particolare attenzione all’approfondimento e alla diffusione della musica contemporanea e si sono spesso confrontate con teatro, danza e poesia creando progetti originali e coinvolgenti come “Varieté degli animali”, “Il piccolo Principe”, “Pinocchio”.”Un nouveau petit train de plaisir” è il titolo del loro ultimo spettacolo nato dalla collaborazione con Guido Barbieri (voce recitante) il cui debutto è stato realizzato al teatro Carlo Felice di Genova all’interno della stagione della Giovine Orchestra Genovese. Hanno registrato diversi CD ricevendo riconoscimenti internazionali di pubblico e critica. Le ultime pubblicazioni sono “Between Earth and Heaven” con musiche di Aurelio Canonici e il cd allegato alla rivista Suonare News con musiche di Mozart, Grieg, Debussy, Ravel e Gershwin.

BIGLIETTI

Lo spettacolo si terrà al Teatro Massimo di Pescara, con inizio alle ore 21. Il prezzo del biglietto di ingresso è di 20 euro. Il concerto è realizzato nell’ambito del Progetto Circolazione Musicale in Italia del CIDIM.

PROSSIMO APPUNTAMENTO

La stagione musicale della Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” prosegue venerdì 18 marzo 2022 con “Shakespeare in Love”, recital del pianista Davide Cabassi.