Pink Floyd Tribute Show Paintbox, concerto di beneficenza a Pescara

PESCARA – Le note dei Pink Floyd e il grande cuore della solidarietà al Teatro Monumento “d’Annunzio” lunedì 30 agosto alle ore 21.00 per la serata musicale di beneficenza organizzata dall’ETS Alda e Sergio per i bambini. Sul palco saliranno i Pink Floyd Tribute Show Paintbox per una serata ricca di effetti sonori e di luci. Il ricavato della serata concorrerà alla raccolta fondi destinata all’acquisto di un’auto a 9 posti destinata a rendere possibili progetti itineranti in Abruzzo che coinvolgeranno bambini e ragazzi oggetto di disagio sociale.

«Un evento al quale l’Amministrazione comunale e segnatamente l’Assessorato alla cultura hanno fortemente creduto, proprio per la sua valenza sociale – così l’assessore Maria Rita Paoni Saccone –, tanto da concedere l’uso gratuito del Teatro “d’Annunzio”. Sono certa che i pescaresi sapranno apprezzare l’iniziativa e allo stesso modo si impegneranno a sostenere il progetto dell’ETS Ada e Sergio per i bambini».

Per info 3206917344. Biglietti acquistabili presso il botteghino del teatro.