Pineto, screening sulla popolazione scolastica: ecco quando

I test saranno effettuati dalle 15 alle 19 nella giornata del 20 gennaio e dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 nella giornata del 21 gennaio

PINETO – Anche nel Comune di Pineto è in programma lo screening test dedicato a tutta la popolazione scolastica, autorizzato dalla Asl e dalla Protezione Civile e a cura del Comune, che si terrà nelle giornate di mercoledì 20 e giovedì 21 gennaio 2021. Saranno coinvolti gli studenti e il personale docente e non docente.

I test saranno effettuati gratuitamente nel piano terra del Palazzo Polifunzionale di Largo Fava dalle 15 alle 19 nella giornata di mercoledì e dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 nella giornata di giovedì. Tutti gli interessati sono pregati di recarsi nella sede dei test muniti di tessera sanitaria, documento di riconoscimento e modulo di richiesta preferibilmente pre-compilato.

Come accaduto per gli screening effettuati a tutta la popolazione prima delle festività natalizie, il test non è rivolto a quanti abbiano sintomi che indichino una infezione da Covid-19, quanti siano in malattia per qualunque motivo, chiunque sia stato testato di recente e sia in attesa di risposta, chiunque sia attualmente in quarantena o isolamento, chi abbia già programmato la data per un tampone e non è rivolto neppure ai bambini al di sotto dei 6 anni. I ragazzi dovranno essere accompagnati da un genitore o da un adulto responsabile.