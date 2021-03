Somministrazione vaccini Abruzzo, D’Eramo: “Tra le prime regioni d’Italia”

L’AQUILA – “La decisa accelerazione impressa negli ultimi giorni conferma che la politica concreta della Lega permette di raggiungere risultati importanti per l’intera comunità”. Lo dice il coordinatore regionale del partito, il deputato Luigi D’Eramo, a proposito della campagna vaccinale in Abruzzo, che scrive:

“Grazie al lavoro meticoloso portato avanti senza sosta dall’assessore alla sanità, Nicoletta Verì e dal Direttore dell’Agenzia Sanitaria regionale Pierluigi Cosenza, oggi l’Abruzzo è tra le primissime regioni in Italia a somministrazioni dei vaccini anti Covid rispetto al totale delle forniture. A questo si aggiunge un piano dettagliato, presentato alla collettività e al Consiglio regionale, che permette di avere una capacità organizzativa ottimale e consente di definire con chiarezza il cronoprogramma dell’operazione e le categorie via via coinvolte. Siamo convinti che questa sia la direzione giusta che porterà la regione a uscire quanto prima dall’emergenza Covid, a patto che le forniture siano costanti e nel rispetto dei quantitativi attesi. Grazie alla Lega l’Abruzzo ha potuto fronteggiare l’emergenza con servizi all’altezza anche quando la pandemia ha messo in serissima difficoltà il sistema di tracciamento e quello ospedaliero; la Lega sta fornendo le risposte che i cittadini attendono” conclude D’Eramo.