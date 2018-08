Pineto, cena solidale per non dimeticare Amatrice

Grande successo per la serata AMAtriciana, per non dimenticare e per abbracciare idealmente la città colpita e distrutta dal terremoto di due anni fa

PINETO – É stata una serata per non dimenticare e per abbracciare idealmente la città colpita e distrutta dal terremoto di due anni fa, quella che si è tenuta ieri sera al Parco della Pace di Pineto. “AMAtriciana”, un evento organizzato dalla Pro Loco Pineto in collaborazione con il Pros Onlus Pineto – Anpas Abruzzo, Croce Verde Villa Rosa di Martinsicuro e Protezione Civile di Morro D’Oro.

La cena, con portata principale a base di amatriciana e prodotti tipici ha riscontrato un enorme risposta di pubblico, intervenuto per sostenere la città di Amatrice ed ascoltare le testimonianze di alcuni volontari.

Presenti alla manifestazione il Sindaco di Pineto Robert Verrocchio, il Presidente Sezione Abruzzi Alpini Pietro D’Alfonso, il Vice Presidente della Zona di Teramo Nicola Di Ridolfi, l’alpino Tarcisio Mellini di Bassano del Grappa e il Consigliere Sezionale Abruzzi Prof.Fabio D’Angelo che ha cucinato la ricetta originale dell’amatriciana ed è inoltre il Dirigente Scolastico dell’Istituto Alberghiero di Amatrice distrutto dal sisma e a cui saranno devoluti i proventi della serata.

Emozionanti le testimonianze portate dai volontari introdotti dalla giornalista Edda Migliori: la dott.ssa Maria Luisa Rossi, psicologa per le emergenze ed appartenente all’Ass.di Protezione civile di Magliano dei Marsi, Fabiano Ettorre cinofilo e conduttore del cane da ricerca Kaos avvelenato qualche settimana fa che, come segno di speranza e continuità, ieri ha portato Kora una cucciola di quattro mesi figlia di Kaos e Serafino Montaldi Presidente regionale di Anpas Abruzzo; referente nazionale Anpas per il centro-italia per le adozioni internazionali e dirigente dell’associazione Croce Verde di Civitella Roveto.

Toccanti le parole del Presidente della Pro Loco Pineto, Lorenzo Santarelli nel ringraziare il numerosissimo pubblico intervenuto e tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della serata: dagli sponsor ai partners, Conad Pineto, Associazione balneatori di Pineto e Roseto, Associazione Pinetese Commercianti e Artigiani, Campeggio International, Ecomare, Supermercati Tigre, Riciclo, ma anche agli amici: Prof.Fabio D’Angelo, Tarcisio Mellini, Pro Loco Mutignano, Atletica Pineto, Pineto Cammina e il Gruppo Scout Pineto 1, i dj Alessio Brodj – Zen Crisi ed il fonico Graziano Martella.