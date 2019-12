Piano asfalti da domani a Giulianova: ecco in quali zone

Partono lunedì 9 dicembre 2019 gli interventi sull’incrocio stradale tra le vie Migliori, Cupa, Del Popolo e piazza Della Libertà

GIULIANOVA (TE) – Come da programmazione continuano gli interventi sul manto stradale. I lavori per il rifacimento dell’asfalto stanno interessando in questi giorni le vie San Nicolai e Del Campetto. Partiranno invece lunedì 9 dicembre, gli interventi di manutenzione straordinaria sulla pavimentazione stradale dell’incrocio tra le vie Migliori, Cupa, Del Popolo e Piazza Della Libertà.

Al fine di consentire l’effettuazione dei lavori, l’incrocio di via Migliori compreso tra le vie Cupa, Migliori, Del Popolo e Piazza della Libertà, sarà interdetto alla circolazione stradale fino al termine degli interventi, con apposizione della relativa segnaletica stradale di delimitazione e segnalazione del cantiere. Inoltre, nel tratto di strada di via Cerulli, compreso tra l’incrocio con via Gramsci e con via Oberdan e Ruetta Scarafoni, verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata ai veicoli di ogni categoria.