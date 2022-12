La pianista Antonia De Pasquale in concerto, recital all’Auditorium Cerulli

Organizzato dalla Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” con la collaborazione dell’Associazione “La Favola Bella”, si terrà giovedì 8 dicembre alle 17.30 all’Auditorium Cerulli di Pescara

PESCARA – Giovedì 8 dicembre 2022, alle 17.30, la pianista Antonia De Pasquale si esibirà nell’ambito della rassegna Millennials. Si tratta del recupero del concerto previsto inizialmente per domenica 13 novembre. La pianista eseguirà musiche di Beethoven, Debussy, Skrjabin e Ravel.

Millennials è la rassegna dedicata a giovani interpreti dal percorso già avviato nella scena musicale e organizzata all’Auditorium Cerulli dalla Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” in collaborazione con l’Associazione “La Favola Bella”.

Antonia De Pasquale si è diplomata a 18 anni con il massimo dei voti e la lode al Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli sotto la guida del M° Roberto De Leonardis e attualmente frequenta il biennio accademico di secondo livello con la Prof.ssa Stefania Santangelo. Alla sua formazione hanno contribuito artisti quali Oscar Martin e Ralf Nattkemper.

Ha debuttato a 17 anni con l’Orchestra del Conservatorio “Nino Rota”, selezionata tra gli studenti di tutte le discipline, eseguendo il concerto in sol maggiore K453 di Mozart. Primo premio in numerosi concorsi nazionali ed internazionali pianistici, tra i quali il Premio Terenzio, lo “Young Talent Competition” di Val Tidone, il First International Music Competition “Salina” 2022, vincitrice dell’Italo Americano Music Context.

Parallelamente alla carriera pianistica coltiva gli studi umanistici: a febbraio 2021 si è infatti laureata in Lingue straniere presso l’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari, discutendo una tesi in Lingua e Traduzione Tedesca “Il suono del muro. Il ruolo della Musica nelle due Germanie”.

Come scrive Massimo Magri, curatore della rassegna, «Millennials è lo spazio riservato a giovani talenti – molti dei quali già premiati in concorsi nazionali e internazionali – che avremo il piacere di ascoltare nel nuovo contesto dell’Auditorium Cerulli – Casa delle Arti.» Nel percorso tracciato dai nove concerti si alternano musicisti che hanno già avuto modo di vincere premi internazionali di assoluto valore e si sono esibiti all’interno di contesti importanti in Italia e all’estero

«Con questa iniziativa che ha preso il via con lusinghieri risultati già nella primavera di quest’anno, conclude Magri, la Società del Teatro e della Musica “Luigi Barbara” intende valorizzare le giovani eccellenze dei Conservatori e delle Accademie italiane e offrire loro una ribalta che li proietti su palcoscenici sempre più prestigiosi».

Biglietti

L’Auditorium Cerulli si trova a Pescara in Via Verrotti, 42. Il prezzo del biglietto di ingresso è di 5 euro. La rassegna si svolgerà ogni domenica pomeriggio fino all’11 dicembre 2022.

Prossimi appuntamenti

Domenica 11 dicembre 2022, la rassegna Millennials si concluderà con il concerto del duo formato dal violoncellista Giacomo Torlontano e del pianista Andrea Caruso.