Pianella, Marinelli: “Nessun nuovo caso confermato di Coronavirus” [VIDEO]

PIANELLA (PE) – In un video pubblicato dsulla pagina ufficile Facebook del Comune di Pianella, il Sindaco, Sandro Marinelli, ha dichiarato di essere stato messo al corrente del decesso di una persona residente a Pianella, risultata poi positiva al tampone al Coronavirus. Conseguentemente, sono state attivate tutte le procedure previste dai protocolli. I familiari sono stati cautelativamente sottoposti a tampone in regime di isolamento domiciliare e si attende il responso. Il Primo cittadino ha spiegato che la persona deceduta, anziana e sofferente per varie patologie era stata ricoverata in diversi ospedali, senza far mai ritorno a Pianella.

Ha invitato ad osservare tutte le raccomandazioni che sono state fatte e ad evitare i contatti sociali per evitare l’ulteriore diffusione del contagio. Marinelli ha ricordato che é stato aperto il Centro Operativo di Controllo e che sono diffusi i numeri di riferimento per qualsiasi emergenza.

Il Sindaco ha confermato che al momento non risultano casi di Covid-19 in regime di ricovero di residenti a Pianella. Pertanto, fatta eccezione per il caso dell’uomo purtroppo deceduto, al momento tutte le notizie di ulteriori contagi sono destituite di ogni fondamento. Da ultimo ha ribadito l’invito di stare in casa ed evitare asembramenti e spostamenti se non necessari: “Siate attenti, vigili e responsabili”.

Il Comune, a seguito di colloquio con il comandante della stazione dei carabinieri di Pianella, ha reso noto che nessuno è autorizzato ad effettuare controlli a domicilio a causa del Covid-19. La cittadinanza, pertanto, è invitata a denunciare ed informare tempestivamente tutti gli organi preposti in caso di tentativo di accesso. Caso analogo è stato segnalato sempre questa mattina a Cepagatti dallo stesso sindaco.