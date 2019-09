Pianella, incidente sul lavoro: operaio travolto da alcuni bancali

L’uomo,che stava lavorando con una pressa, ha riportato un trauma al bacino ed è stato trasferito al Santo Spirito di Pescara. In corso accertamenti

PIANELLA – Incidente sul lavoro all’interno di una azienda di Pianella dove un operaio è rimasto ferito nella tarda mattinata di oggi. L’uomo mentre stava lavorando con una pressa, è stato travolto, per cause in corso di accertamento, da alcuni bancali, riportando un trauma al bacino.

Per i soccorsi hanno lavorato sul luogo dell’incidente i sanitari del 118 arrivati con l’elisoccorso e una ambulanza medicalizzata, i vigili del fuoco e i carabinieri. Fortunatamente le condizioni del ferito si sono rivelate meno gravi del previsto e così il paziente è stato poi trasferito in ambulanza al Santo Spirito di Pescara.