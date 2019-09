Agenzia del Demanio, in Abruzzo 10 lotti in vendita: ecco dove

REGIONE – Sono in vendita complessivamente in Abruzzo e in Molise 49 beni di proprietà dello Stato per un valore totale di base d’asta di oltre 1 milione e 700 mila euro. È stato pubblicato dalla Direzione Territoriale dell’Agenzia del Demanio il bando di gara, con scadenza il 18 ottobre prossimo, che propone sul mercato 39 lotti in Molise e 10 in Abruzzo tra appartamenti, fabbricati, locali commerciali, depositi, terreni e aree di varia tipologia.

Tra i beni in vendita sul territorio abruzzese ci sono un terreno di 7.800 metri quadrati a Chieti nei pressi di un importante centro commerciale, un terreno edificabile con destinazione terziaria e commerciale nel Comune di Notaresco (TE), dei locali commerciali a uso ristorante nel centro storico di Francavilla a Mare (CH), un edificio da ristrutturare nel centro storico di Pescara e un appartamento ad Anversa degli Abruzzi (AQ), piccolo comune che fa parte del circuito dei borghi più belli d’Italia, di notevole importanza storico-culturale, turistica e naturalistica anche per la vicinanza al più noto Comune di Scanno.

In Molise, invece, tra i lotti più interessanti ci sono: a Campobasso, un appartamento in zona semicentrale ben collegata con tutti i servizi e un’area di oltre 16.000 metri quadrati in una zona strategica della città; in provincia di Campobasso, nel Comune di Santa Croce di Magliano, tre appartamenti per un totale di 370 metri quadrati situati in un complesso residenziale più ampio; a San Martino in Pensilis (CB) un appartamento di 130 metri quadrati compreso di posto auto scoperto.

Dettagli sulle procedure di gara e sugli altri bandi in corso sono disponibili nella sezione Piano vendite Immobili dello Stato.