Pettinari ha incontrato oggi il Generale Gianluigi D’Alfonso

PESCARA – Questa mattina, il Vice Presidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari ha incontrato il Generale Gianluigi D’Alfonso, Comandante della Guardia di Finanza dell’Abruzzo.

“È stato un incontro molto proficuo – commenta Pettinari – durante il quale si è parlato di temi riguardanti la tutela dei cittadini dal punto di vista economico finanziario, con un’analisi su quelli che sono i fenomeni di criminalità economica. Ci tengo a ringraziare sentitamente il Generale D’Alfonso e tutti gli uomini della Guardia di Finanza sia per la cortese ospitalità nell’incontro di oggi, sia per l’infaticabile lavoro che svolgono ogni giorno a tutela della collettività e, in particolar modo, della salvaguardia del denaro pubblico. Grazie alle loro grandi inchieste è stato possibile, negli anni, proteggere i soldi dei cittadini e avere un controllo rigoroso sulle funzioni svolte da chi amministra i beni pubblici. Voglio augurare nuovamente buon lavoro al Generale D’Alfonso e ai suoi uomini, personalità delle quali l’Abruzzo e gli abruzzesi hanno estremo bisogno”.