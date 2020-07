Il ministro Boccia alla diretta del Pd Abruzzo del 18 luglio

REGIONE – Si terrà domani sabato 18 luglio dalle 17.30 in diretta Facebook, con la partecipazione del ministro degli Affari regionali Francesco Boccia, l’evento “Verso gli Stati generali della montagna. Le aree montane tra identità e sviluppo sostenibile”, organizzato dal Dipartimento nazionale aree montane del Partito Democratico e dal Pd Abruzzo. L’incontro si svolge in vista degli Stati generali della montagna, organizzati dal governo il 24 e 25 luglio a Roccaraso, e costituirà l’opportunità per mettere a fuoco la visione e le proposte del partito, con il contributo decisivo che arriverà dal punto di vista abruzzese.

L’introduzione sarà di Andrea Catena, responsabile nazionale del Dipartimento aree montane. Oltre a al ministro Boccia interverranno poi il segretario del Pd Abruzzo Michele Fina, i parlamentari Enrico Borghi, Stefania Pezzopane e Roger De Menech, il presidente dell’Uncem Marco Bussone, l’assessore regionale dell’Emilia–Romagna Barbara Lori, il sindaco di Roccaraso Francesco Di Donato, Massimo Caleo, Susanna Cenni e Davide Ranalli (responsabili nel Pd nazionale rispettivamente di Parchi, Agricoltura e piccoli Comuni), il componente della segreteria nazionale del Pd Marco Carra.