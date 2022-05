PESCOSANSONESCO – In occasione della cerimonia di intitolazione della Piazza San Nunzio Sulprizio, domani 5 maggio Poste Italiane attiverà un servizio postale temporaneo con bollo speciale a Pescosansonesco. Con l’annullo saranno timbrate le corrispondenze presentate alla postazione, richiesta dal Comune di Pescosansonesco e allestita in Piazza San Nunzio Sulprizio dalle ore 10:00 alle 13:00, con accesso regolamentato. Il bozzetto dell’annullo riproduce in forma stilizzata la facciata del Santuario di San Nunzio Sulprizio e l’icona più conosciuta con il volto del Santo.

Completano l’annullo le scritte «Intitolazione Piazza San Nunzio Sulprizio» e «5.5.2022 – 65020 Pescosansonesco (PE)».