Pescasseroli, vaccinazione anti-Covid per over 80: ecco quando

Il 18 marzo sarà allestito un centro vaccinale riservato agli over 80 residenti a Pescasseroli, Opi, Civitella Alfedena, Villetta Barrea e Barrea

PESCASSEROLI – La Asl n. 1 della Regione Abruzzo in collaborazione con i medici di Medicina generale del Comune di Pescasseroli informa che il giorno 18 marzo 2021 presso il Distretto Sanitario di Pescasseroli in Via Rovereto, sarà allestito un centro vaccinale, che provvederà ad espletare le vaccinazioni anti Covid-19 esclusivamente per gli ultra ottantenni ricadenti nei comuni di Pescasseroli, Opi, Civitella Alfedena, Villetta Barrea e Barrea.

Per i soggetti fragili si provvederà successivamente secondo le disposizioni governative e regionali che saranno emanate. Gli ultra ottantenni che non avessero manifestato il consenso a vaccinarsi possono effettuare la prenotazione chiamando il numero del COC di Opi: 331.8585467.