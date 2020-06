Pescara vista dal drone spopola sui social [VIDEO]

La campagna di promozione che mostra le bellezze culturali, artistiche e naturali dell’Abruzzo, guida la ripartenza turistica della Regione

PESCARA – C’é anche Pescara nel video girato da un drone che mostra diverse località abruzzesi, con l’obiettivo di far conoscere le bellezze naturali, storiche, culturali della Regione. Il video, pubblicato sulla pagina Facebook della Regione Abruzzo, fa parte della campagna di promozione che ha il compito principale di guidare la ripartenza turistica della Regione Abruzzo

“Quello che intendiamo comunicare attraverso questa campagna – aveva spiegato l’assessore al turismo Mauro Febbo in sede di presentazione – è di ‘invitare a visitare e vivere’ una terra di cui ci s’innamora, dove fruire della natura, immergendosi in ambienti incontaminati, ricca di luoghi e tradizioni locali attraverso un’esperienza irripetibile. L’obiettivo è far comprendere al potenziale turista che in Abruzzo avrà la possibilità di scoprire in tutta sicurezza percorsi esperienziali inediti che lo condurranno a scoprire eccellenze ed itinerari del gusto, del paesaggio, dello sport e della vacanza attiva, della montagna, del benessere e della cultura.



Le bellezze dell’Abruzzo vengono raccontante attraverso una vasta pianificazione sulle reti nazionali televisive (Rai e Mediaset) e su quelle regionali, in una capillare comunicazione sulle principali testate cartacee sia locali che nazionali, sulle testate on-line e sui social, spot sulle radio regionali e nazionali e su altri diversi mezzi.