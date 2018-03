Pescara, viale Pindaro: domani la riapertura del doppio senso

Blasioli: “Due degli attraversamenti sono stati realizzati, domattina il terzo, poi il viale tornerà a doppio senso”

PESCARA – Il vicesindaco e assessore alla viabilità del Comune di Pescara, Antonio Blasioli, in una nota informa che tornerà fruibile a doppio senso di marcia dalle 9,30 di domani mattina Viale Pindaro, dove sono in corso i lavori per la realizzazione dei tre attraversamenti rialzati sul tratto che va dal Comando dei Vigili del Fuoco fino alla rotatoria con via Marconi.

Entro le 17,30 di oggi l’arteria è stata riaperta, perché due dei tre passaggi sono stati definiti. Il terzo sarà realizzato domattina alle ore 7,30 e alle 9,30 e il viale tornerà fruibile al doppio senso di circolazione.