PESCARA – Micaela Ramazzotti e Fabio De Luigi saranno i protagonisti di una storia d’amore particolare ambientata a Pescara, con riprese anche in provincia e nella vicina Francavilla al Mare. Parliamo del film “No kids” prodotto dalla Colorado Film Production con la regia di Guido Chiesa.

Soddisfatto il sindaco di Pescara, Marco Alessandrini che ieri si è recato sul set per incontrare i protagonisti del film e lo staff di produzione:

“Abbiamo concesso senza alcuna incertezza il patrocinio gratuito alle riprese di questi film perché il cinema oltre ad avere una indubbia valenza culturale, è anche un’occasione straordinaria di promozione della città e dell’intera regione”.

Pescara ha già ospitato altre riprese nell’ultimo anno, film e anche spot con volti e nomi molto popolari del cinema e dello spettacolo italiano, l’ultimo in ordine di tempo è stato Francesco Gabbani.

Il primo cittadino sottolinea come hanno ricevuto anche altre richieste e che questa sinergia sta creando con sempre più case di produzione, tanto da indurre la Regione a istituire la Film Commission Abruzzo lo scorso autunno.

Tra i punti di forza di questa scelta, sottolinea, la posizione strategica, vicinissima a Roma, e la bellezza dei paesaggi di questi luoghi, che sul grande schermo si trasformano in un potentissimo strumento di marketing territoriale.

“Porgo il benvenuto della città alla troupe e al regista Guido Chiesa che girerà in più zone, dal lungomare, alla riserva dannunziana, al centro cittadino e a cui abbiamo assicurato la massima collaborazione. Un benvenuto che estendo anche a Fabio De Luigi e Micaela Ramazzotti e agli altri attori, che ci onorano ogni giorno con il loro talento e che ringrazio anche per la scelta di vivere questa permanenza in modo pieno e disponibile”.

DIVIETI E CIRCOLAZIONE IN CITTÁ

Per permettere di girare le scene cinematografiche e allestire il set, il Comune di Pescara ha emanato una apposita ordinanza che prevede alcuni divieti per quattro giorni. Dalle 6 alle 20 di oggi giovedì è vietato parcheggiare e fermarsi nelle aree dinanzi al mercato ittico e del museo del Mare, e sul lungomare Matteotti (lato nord) dall’incrocio di via Paolucci per 40 metri verso nord. Sabato 17, i divieti si spostano dalle 6 alle 18, sul lungomare nord, tra gli stabilimenti balneari “Penelope a mare” e “San Marco” (compresi).

Lunedì 19 marzo, dalle ore 15 alle 4 di martedì 20, divieto di sosta, transito e fermata in via Misticoni, dal numero civico 11 al numero civico 13. Martedì 20, dalle ore 6 alle ore 24, sono vietate sosta e fermata in via Delle Caserme nonché su entrambi i lati del tratto della golena sud compreso tra l’ingresso del Caffé Letterario e l’incrocio con via Orazio.