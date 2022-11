Pescara, viaggiava contromano e senza patente: denunciato

PESCARA – Il Personale della Squadra Volante, nella serata di ieri, in via Lago di Campotosto, notando una autovettura con a bordo due uomini i quali percorrevano la rotonda in senso contrario, procedevano ad intimare loro l’alt. Il conducente, non ottemperando all’ordine, con l’autovettura si dava alla fuga percorrendo diverse vie cittadine per poi imboccare l’asse attrezzato ed uscire sul Ponte della Libertà.

Lì giunto, a causa dell’elevata velocità, non controllando l’autovettura, sbandava e finiva nella corsia opposta, contromano, trovandosi di fronte un autobus di linea e varie autovetture che, fortunosamente evitava ma andando comunque a rovinare contro lo spartitraffico in cemento armato, danneggiando l’auto. Ciò nonostante continuava la marcia fino in via del Circuito dove, perdendone il controllo, impattava contro due veicoli fermi in coda.

Arrestata la corsa, il conducente fuggiva a piedi facendo perdere le proprie tracce, mentre il passeggero rimaneva all’interno dell’auto. Il personale della Volante riusciva comunque ad identificare il conducente del mezzo, il quale lasciava all’interno dell’auto il proprio portafogli contenente documenti personali. Si accertava che l’autore dei predetti reati, residente nella Provincia di Chieti, è persona priva di patente di guida perché revocata con provvedimento della Prefettura di Chieti. Lo stesso, pertanto, è stato denunciato alla locale Autorità Giudiziaria.