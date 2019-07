Burns Golinelli Hunt (BGH) in concerto in Abruzzo: ecco dove

Previste due tappe, la prima del 10 agosto a Rivisondoli, la seconda del 12 a San Salvo Marina, Lungomare Piazza C. Colombo

RIVISONDOLI – Da qualche anno il trio formato da Stef Burns, Claudio “Gallo” Golinelli e Will Hunt, torna ad animare l’estate italiana con una serie di concerti rock, portando sul palco tanta energia e una scaletta di indimenticabili hit che fa saltare dall’inizio alla fine. Due saranno le date in Abruzzo ovvero il 10 agosto a Rivisondoli (AQ) mentre il 12 a San Salvo Marina (CH) lungomare Piazza C. Colombo.

BGH è l’acronimo che Burns Golinelli Hunt hanno scelto per questa formazione, nata con lo spirito del divertimento tra amici e con la quale portano in giro ormai da tre anni i grandi classici della storia del rock.

Tra prove e concerti nei tour con Vasco, i tre musicisti hanno scoperto di avere un background in comune, come Jeff Beck, Alice Cooper, Van Halen, e molti altri artisti che hanno influenzato la loro musica, così hanno deciso di formare un super gruppo con cui celebrare questi mostri sacri del rock.

Un power trio a cui la voglia di suonare non manca, a poca distanza dai sei concerti con Vasco Rossi a San Siro, Stef e il Gallo insieme a Will, ripartono in tour per una serie di concerti in giro per alcune belle località estive.

DATE TOUR ESTIVO

7 agosto Priverno (LT), Centro Storico;

8 agosto Guglionesi (CB), Piazza Garibaldi;

9 agosto Castellamare del Golfo (TP), Piazza Stenditoio, Cala Marina;

10 agosto Rivisondoli (AQ), Piazzale Garibaldi;

11 agosto San Benedetto del Tronto (AP), Ex Galoppatoio fronte Porto;

12 agosto San Salvo Marina (CH), Lungomare Piazza C. Colombo.

Un concerto che cattura musicisti e appassionati, ma che coinvolge anche i fan di Vasco che non vedono l’ora di rivedere su palco alcuni dei pilastri della sua band.