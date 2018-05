Pescara, Via Monte di Campli riaperta al traffico

Blasioli: “Un lavoro condiviso con i residenti che chiedevano una maggiore vivibilità e sicurezza della strada con marciapiedi e limiti”

PESCARA – Riaperta stamane via Monte di Campli, riqualificata e messa in sicurezza con marciapiedi più ampi, illuminazione e sede stradale totalmente risanata. Sul posto il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Antonio Blasioli, i consiglieri Piero Giampietro, Maria Ida D’Antonio, Tonino Natarelli, i tecnici del Comune, il progettista e la ditta esecutrice dell’intervento, oltre a un nutrito gruppo di residenti che ha assistito alla riapertura. Con gli abitanti della zona, che da anni attendevano la riqualificazione, sono state condivise tutte le fasi dei lavori.

“Resta da terminare la rotatoria alla fine della strada – dice il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Antonio Blasioli – e i marciapiedi sul lato monte, lavori che saranno compiuti in una settimana, oggi per limitare i disagi è stata realizzata a metà rotatoria, ma già entro la settimana sarà completata, per restituire alla zona una mobilità in sicurezza e più scorrevole. Quindi: chi scende da via Colle Innamorati dovrà girare necessariamente a destra su via Santina Campana, fare la rotatoria di via Prati e risalire tramite via Monte di Campli.

Chi invece proviene da via Monte di Campli, lato via del Santuario, potrà percorrere a salire via Colle Innamorati. Abbiamo condiviso sollievo e soddisfazione da parte dei residenti con i quali ci siamo confrontati prima, durante e anche nelle fasi finali dell’intervento, per fare in modo che realizzasse in pieno quanto atteso da decenni. Ci sono i marciapiedi più ampi a salvaguardia dell’utenza debole e dei disabili.

Per via Monte di Campli il lavoro non termina qui, perché più a valle c’è un incrocio con via Strada Vecchia della Madonna e via Valle di Rose, dov’è prevista una rotatoria che servirà ancora di più a rallentare anche in quella zona la velocità delle auto e a metterla in sicurezza, fluidificando il traffico.

Penseremo anche a via Santina Campana dove il lavoro è molto meno gravoso rispetto a quello di via Monte di Campli, lì molto presto faremo una riqualificazione del solo manto stradale, perché la situazione non è precaria come quella che abbiamo trovato sulla via riaperta oggi”.