Pescara, riviera nord: da domani la posa dell’asfalto

PESCARA – Riparte da via Cavour a Pescara il cantiere per la posa del manto di asfalto sul tratto risanato della riviera nord dalla rotonda Paolucci alla Madonnina. Il vice sindaco Blasioli sottolinea come saranno nuovamente interdetti traffico e sosta il tratto da via Cavour fino a via Ragazzi 99:

“Gli interventi, dopo la fase di risanamento della sede stradale, ora prevedono la fresatura, il livellamento centrale della strada e la posa del nuovo manto di asfalto per tutta la sede stradale. Dalle 7 di lunedì scatterà così il divieto di transito e sosta sul primo tratto (via Cavour-via ragazzi del 99) e se lunedì il lavoro sarà finito si passerà al tratto successivo (via Ragazzi del 99- viale Muzii) già martedì mattina.

La segnaletica stradale precederà l’avanzare dei lavori in modo da poter avvisare in tempo utile residenti e fruitori del tratto interessato e la ditta addetta alla segnaletica, operativa già nella prima mattinata di lunedì, provvederà a integrare i divieti a valere per il giorno successivo anche sul secondo tratto. Scattano lunedì anche le inversioni di marcia su via Cadorna (che sarà monti-mare) e via Solferino (che sarà mare-monti)”.