AcquaeSapone C5 domani gara1 playoff contro il Real Rieti

CHIETI – Si avvicina il grande giorno: nella bolgia del PalaSantaFilomena, pieno in ordine di posto, domani sera alle 20:45, l’AcquaeSapone Unigross debutta in casa nella prima gara delle semifinali scudetto contro il Real Rieti. La gara, per i tanti che non sono riusciti a trovare un biglietto, sarà trasmessa in diretta su Fox Sports.

La squadra di Pérez ritrova anche Calderolli, che aveva saltato il ritorno dei quarti a Pesaro, e si presenta al completo. Idem per i reatini del grande ex Bellarte, arrivati sulle ali dell’entusiasmo dopo aver eliminato il Kaos Reggio Emilia. L’uomo in più dei laziali in questo momento è l’ex pescarese Douglas Nicolodi, che attraversa un personale stato di grazia e sarà l’osservato speciale sul parquet di Chieti domani sera, al pari del fenomeno nerazzurro Jonas Pinto: entrambi sono capocannonieri dei play-off con 4 reti in 2 partite.

Grande attesa e fiducia, naturalmente, nell’idolo di casa, il portiere teatino Stefano Mammarella, per il quale è pronta anche una speciale coreografia.

“Sappiamo che il Rieti è una squadra molto pericolosa e che sarà una semifinale molto difficile – ha detto alla vigilia il coach spagnolo dell’AcquaeSapone Unigross – . Loro sono in un gran momento di condizione, spero sia un confronto molto equilibrato. E’ importante cominciare bene, naturalmente, ma il risultato della prima partita non sarà definitivo. Si gioca al meglio delle tre partite, ma è chiaro che fare bene nella prima può essere importante per avere un po’ più di fiducia”.

Arbitrano Fabrizio Burattoni (Lugo di Romagna), Francesco Scarpelli (Padova), Antonino Tupone (Lanciano), crono Gianluca Rutolo (Chieti).

PULLMAN PER RIETI

Per la trasferta sul campo del Real Rieti, in programma venerdì prossimo alle 20 e 30 al PalaMalfatti (diretta su Fox Sports), la società nerazzurra organizza un pullman per i propri tifosi: “Chiunque volesse seguire la squadra è pregato di accreditarsi – entro e non oltre mercoledì 16 maggio – scrivendo una mail all’indirizzo info@acquaesaponec5.it oppure telefonando in sede allo 085950528. La registrazione è necessaria sia per i tifosi che intendono viaggiare con il pullman che la società sta allestendo, sia per chi preferirà mettersi in viaggio con mezzi privati. La società Real Rieti, infatti, garantirà ai tifosi nerazzurri accreditati di poter entrare al palazzetto per assistere alla gara. Senza l’accreditamento ai nostri contatti sopracitati, l’ingresso al PalaMalfatti potrebbe non essere assicurato a causa dell’imminente tutto esaurito”.