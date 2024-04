“Shaken Baby Syndrome”, incontro con genitori e medici a Pescara

PESCARA – Finalmente la Prima Giornata Nazionale sulla Sindrome del Bambino scosso, internazionalmente definita “Shaken Baby Syndrome”, che la SIMEUP ha inteso istituire in tutta Italia, al fine di illustrare i pericoli di alcune manovre in fascia Pediatrica, come illustrato dal video nazionale realizzato da Terres des Hommes con Alessandro Preziosi, che interverrà in diretta video nel corso dell’incontro.

La Giornata, che la SIMEUP promuove in tutta Italia, è organizzata per la Provincia di Pescara, dalla Adricesta Onlus, con la collaborazione della Vicepresidente SIMEUP Abruzzo dott.ssa Rita Greco. L’incontro tra Medici referenti e Genitori, che potranno altresì porre domande ai relatori, si terrà presso la Sala Consiliare del Comune di Pescara, che ha Patrocinato l’evento e, si avvarrà della animazione della Gadoo Eventi e dei Clown di Pronto Sorriso, che intratterranno i Bambini presenti, nonché del sostegno degli Amici della Solidarietà della Misericordia Pescara e Croce Rossa Spoltore. L’Incontro si propone di approfondire le tematiche di incidenti, informare sui pericoli e inadeguatezza di alcuni comportamenti nei confronti dei Bambini, nonché come intervenire in attesa della assistenza sanitaria.

È indispensabile la prenotazione per accertarsi della disponibilità dei posti, ai seguenti riferimenti:

WHATSAPP 3371078397

MAIL: info@adricesta.com